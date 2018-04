Viejo facho

—Perooo… toda la vida le dijimos "petiso" al petiso Juan, si es un enano… tiene esas patitas achicadas…qué sé yo… y corre en la cancha apretadito como Messi…

—¡Me cacho! ¡Sos burro mismo! No entendés un pito, no se dice más eso, suena feo, ofende y es políticamente incorrecto…

—Pero si el "petiso" es como yo, somos amigos desde hace mil años porque venimos de la misma murga política, siempre anduvimos juntos con el "negro jefe", como le decíamos a Marito porque se parecía a Obdulio… pobre Marito, marchó feo…

—¿Pero vos sos o te hacés?

—¿Qué cosa, qué cosa? ¿Qué soy? ¿Qué me hago? ¿No entiendo?

—No entendés que ni "petiso" ni "negro" podés usar más viejito…no-po-dés. No-po-dés. Punto. No está bien, se calienta todo el mundo. Y ofendés…ni entre casa lo uses. A mí me rechina…

—¡Ah, fenómeno! ¡Y a mí que me dicen "turco" por la calle y mansito! Y soy de sangre siria. Bue, no sé qué es peor… ¿Qué hago? ¿Les grito: ignorantes? ¡A mí no me jode para nada!

—Pero vos sos vos y te asumís así, es otra cosa… es distinto.

—Dejame ver si entiendo, ¿es uno el que tiene que asumir su condición o son los demás los que tienen que respetarlo todo de cualquier forma? Me parece que ahora me estás gastando vos a mí…

—Bue, no sé, eso, la cuestión es que no podés poner motes, calificar, adjetivar y etiquetar con estereotipos. Sos bien taradito, la semana pasada le dijiste "gordi" al portero del supermercado y el tipo te miró para zumbarte.

—¡Pero si era una orca asesina el tipo… y no me dejaba pasar allí, estaba parado con toda su humanidad! ¡Se lo dije en una buena!

—¡No podés! A los gordos tampoco les gusta que les digan gordos y los ofendés. Yo creo que vos no vas a entender nada porque sos viejo… y en tu mundo todo eso estaba internalizado como "normal" y no lo es. Estás frito.

—¡Ah! Porque como vos sos joven, aplaudís que se tatúen el cuerpo entero, que se chupen hasta al agua de los bebederos y que más de uno ande "fumeta" por allí bien emporrado, y eso está todo bien… Y yo no puedo ni opinar porque ofendo la libertad individual. ¡Dejate de embromar! Ustedes tienen el monopolio del "relato" y los veteranos somos una manga de retrógrados… andáaaa…

—¡Seguís sin entender nada! Cada uno con su cuerpo decide lo que sea y no debe ser discriminado por nadie. ¿Qué te molesta, que se hagan tatuajes?

—A mí no me molesta nada, me da cosa cuando son muchos. ¡Mirá la hija de Tinelli! Es un tatuaje con un humano adentro del tatuaje…eso me pone nervioso, no me jodas...

—Porque vos sos conservador…

—¡Yo no soy conservador un pito, defiendo la libertad y me mato por lo otros! ¡Cosa que tu generación individualista, factual, realista y global no se les pasa por la cabeza! Ustedes se creen solidarios por no tirar papelitos de los chocolates al piso y creen que esa es la revolución del medio ambiente. ¡Juaaa! Los salvadores de la humanidad.

— ¿Ves? ¡Por eso fui a la marcha del 8 de marzo! ¡Por eso! ¡Para empoderarnos del derecho que tenemos contra tipos como vos! ¡Ustedes son el "viejo macho mejicano" que vive escondido en el alma de uruguayo! ¡Son todos iguales!

—¡Pero si yo no dije nada de las mujeres! ¿Cómo se coló este tema?

—¡Pero lo "pensaste", yo sé que lo pensaste y sé cómo crees que tiene que ser la vida de todas nosotras!

—¡Pero si yo en alguna época de mi vida hasta integré la bancada parlamentaria femenina, hecho inusual que hizo que me gastaran las legisladoras por ese asunto mucho tiempo!

—¡Vos sos igual que todos ustedes: machos renacuajos que miran el mundo de forma binaria y no entienden que hay que ser "inclusivos" de verdad! ¡Vos creés que concedés! ¡En el fondo sos un viejo facho con carita de cordero!

—¡Ah bue! ¡Viejo sí! ¡Facho Jariola! ¡Facha sos vos que no me dejás decir y opinar nada! ¿Sabés qué? Me voy al baño, me encierro con mi teléfono, y miro el fútbol y puteo todo lo que se me da la gana! ¡Vivan los baños! ¡Viva la libertaaaaaa! ¡Viva Cococho! (y soy de Peñarol).

Conversación imaginaria entre padre e hija (¿imaginaria?).