¿Qué fue de la vida del creador de Gangnam Style?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se acuerdan del surcoreano que bailaba en un establo con lentes negros como si estuviera montando a caballo? Seguramente sí, aunque ya hayan pasado 10 años del estreno de Gangnam Style, la canción que cambió las reglas de difusión de la música. Lo que probablemente pocos recuerden es el nombre de aquel artista, PSY, quien así como apareció, se hizo multimillonario de un día para el otro. Pero ojo: Park Jae-sang (el hombre detrás del artista) nunca se fue, siempre ha estado ahí, viviendo en cierta forma a la sombra de aquel exitazo que recibió el premio a mejor video en los MTV Europe Music Awards de 2012 e ingresó al Guiness por la mayor cantidad de “me gusta” (11 millones de personas apretaron ese año el dedito para arriba).



Algo cambió en la historia de los videos musicales cuando el Gangnam Style irrumpió en YouTube el 15 de julio de 2012. PSY (nombre que deriva de psycho), un cantante pop de relativo éxito en su país, ajeno al estereotipo del jovencito carilindo que triunfa en ese género, se convirtió de la noche a la mañana en un vendaval mediático. Apenas seis meses después, el videoclip pulverizó todos los récords al transformarse en el primero de la historia en alcanzar las mil millones de visualizaciones. Hasta 2017 fue el más visto de YouTube (superando las 3 mil millones de visualizaciones) e incluso rompió el contador de visitas de la plataforma, que tuvo que ser actualizada por Google. Pero el público siguió consumiendo música online. Y el reinado del Gangnam Style abdicó para dejar lugar a la canción infantil Baby Shark, a Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, a See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth, y a Shape of You de Ed Sheeran.



Estrella mundial

PSY (entonces de 34 años) se convirtió en una estrella global. Todos querían verlo, tener su autógrafo, llevarlo a los programas de TV. Hizo dúos con Madonna, bailó el Gangnam Style en el Madison Square Garden de Nueva York, y Britney Spears aprendió los pasos junto a él en el hoy devaluado programa de Ellen DeGeneres. También grabó publicidades de todo tipo e hizo recitales multitudinarios en los que no faltaban quienes intentaran imitar su singular coreografía ecuestre.



Y fue necesario salir a explicar de qué trataba la letra, aunque eso mucho no le importara a la industria del entretenimiento. Gangnam es un barrio residencial de Seúl, uno de los más caros y exclusivos, hogar de personas adineradas y con una vida nocturna atolondrada. Entonces, el “estilo” de la vida en Gangnam sería el de la gente de elevado poder adquisitivo que sale a divertirse sin mayores miramientos.



Pero según las traducciones que se pueden leer en Internet, la letra se burla de esa forma de vida, parodiando las costumbres de la clase alta. “Caricaturiza a los residentes en él, alejados de los problemas y que miran con soberbia a los de su alrededor. Aunque también la canción muestra cómo los que no viven allí, desean hacerlo”, dice una nota de Infobae de Matías Bauso.



El surcoreano PSY.

Nacido en cuna de oro

El estilo Gangnam es bien conocido por PSY, quien nació en 1977 en una familia acomodada de ese distrito. Su padre, Park Won-Ho, era el gerente ejecutivo de una corporación importante y su madre, Kim Young-hee, propietaria de varios restaurantes del barrio. Pero ojo, el joven PSY no fue ningún improvisado: estudió en la Escuela de Música Berklee y se ganó a esfuerzo un lugar como artista y humorista en Corea del Sur. En 2001 editó su álbum debut (PSY From the Psycho World), por el cual fue multado. Los nombres de algunas de sus canciones dan una pista de por qué ocurrió eso: Amo el sexo, Adulterio, Perra. En 2002 lanzó un segundo trabajo discográfico que fue prohibido para menores de 18 años. Luego llegó el boom inconmensurable de Gangnam Style.



PSY y el estilo Gangnam.

Por el camino del alcohol

El 13 de abril de 2013, PSY lanzó a través de las redes la canción Gentleman. No le fue mal y algún dinerillo más ingresó a sus abultadas arcas. En 2014, grabó Hangover junto al rapero Snoop Dogg y un año más tarde presentó la canción Daddy con la cantante CL, del grupo surcoreano 2NE1. En 24 horas se convirtió en un rotundo éxito, sumando más de 10 millones de visitas en YouTube.



Pero el éxito de Gangnam Style no pudo repetirlo nunca más. Y la vida de megaestrella y multimillonario le pasó factura, cayendo en una fuerte adicción al alcohol de la que ha sido rehén durante años. Así lo reveló él mismo en una entrevista con el Sunday Times: “Si estoy feliz bebo, si estoy triste bebo, si hay sol bebo, si hace frío bebo, si hace calor bebo (...) El vodka coreano es mi mejor amigo. También bebo whisky, tequila, lo que sea. Bebo en cada momento del día”.



En otras entrevistas también ha hablado sobre la relación turbulenta con su padre y los abusos que este le propició, lo que le llevó a tener una infancia difícil. El alcohol y su depresión afectaron también la relación con su esposa Yoo Hye-yeon, con quien tiene gemelas.



En este 2022 volvió a asomar la nariz con su noveno álbum de estudio: PSY 9th. Algunos podrán decir: lo hizo por la plata. Pero no. PSY tiene bastante de eso, como para vivir el estilo Gangnam o el que más le plazca. (Y con seguridad sus hijos y nietos también lo podrán hacer). Ni siquiera lo hace por la fama, que bastante aturdido lo ha dejado. Todo se trata del amor a la música: ese que una vez lo hizo soñar con dejar una huella en este mundo (y vaya si lo ha hecho).