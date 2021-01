Victoria Rodríguez responde el Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—No poder dominar mi ansiedad.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—El ego.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—Creativo.



—¿Cómo le gustaría morir?

—De manera rápida e indolora.



—¿Qué no perdonaría?

—Traición.



—¿Qué lo hace reír?

—El humor negro.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Alinear el sentimiento, con el pensamiento y actuar en consecuencia.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Cantar.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Descubrir lugares escondidos, geográficos, gastronómicos….



—¿En qué ocasiones miente?

—Cuando la verdad puede llegar a herir a las personas que amo.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—El Papa, más que como persona lo que representa.



—¿A qué persona viva admira?

—A Darwin Desbocatti.



—¿Cuál es su mayor miedo?

—No dejar legado intelectual a mi hija.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—No haber tenido más hijos.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—Los likes en Instagram.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—El paso del tiempo.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Escribir.



—¿Cuál es su mayor logro?

—Vivir de lo que me gusta.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Mis libros y discos.



—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—La envidia.



—¿Cuál es la cualidad que más aprecia en una mujer?

—Su autopercepción.



—¿Y la que más aprecia en un hombre?

—El humor.



—¿Qué palabras o frases usa más?

—“Dale cabeza”, “Harta es poco”, “Acordate que no te importa”, “Mucho es demasiado”.



—¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

—Estar en paz con uno y con los demás.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Viajando en familia



—Si pudiera, ¿qué cambiaría de su familia?

—Más tiempo juntos.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

—Batman.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—Mi padre.



—Si después de muerta debe volver a la vida, ¿convertido en qué

persona o cosa regresaría?

—En una nueva versión de Janis Joplin.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál eligiría?

—“La novia”, personaje de Uma Thurman en Kill Bill.