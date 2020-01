Victoria Césperes respondió al Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—Ansiedad.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—Egoísmo.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—Entusiasmo.



—¿Cómo le gustaría morir?

—Durmiendo.



—¿Qué no perdonaría?

—La deslealtad.



—¿Qué la hace reír?

—El humor negro.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—No herir el amor.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Estudiar canto.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Pedir café con leche con fainá y tomar muy poco el café con leche.



—¿En qué ocasiones miente?

—No lo voy a decir.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Hoy en día Bolsonaro.



—¿A qué persona viva admira?

—Meryl Streep.



—¿Cuál es su mayor miedo?

—Solo paralizarme ante él.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—Haber mentido en una respuesta pero no voy a decir cuál.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—La falsa caridad.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Los dedos de los pies.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Cantar.



—¿Cuál es su mayor logro?

—Vivir siempre donde quise vivir.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Un anillo verde.



—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—No tener registro del otro.



—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en una mujer?

—La resistencia a la adversidad.



—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en un hombre?

—La resistencia a la adversidad.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Siempre será en el próximo lugar.