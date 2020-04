Viajar por Instagram alrededor del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Viajar parece hoy una posibilidad remota, pero durante esta pausa global se puede planificar ese viaje pendiente. Y redes como Instagram permiten hacer un recorrido virtual a través de las cuentas de algunos influencers con miles de seguidores en el mundo, así como las cuentas de algunas de las guías de viaje más prestigiosas. La posibilidad de subir fotos y videos, la utilización de filtros y otros recursos hacen de esta red un vehículo privilegiado para conocer algunos de los rincones más exóticos del mundo y otros más cercanos pero igualmente atractivos.



Algunos resultan atractivos por la alta resolución gráfica y otros por lo cuidado de su selección. En las cuentas de influencers emergen los rasgos personales de sus titulares, donde el viaje pasa por la peculiar óptica del protagonista. Pero aún así es posible apreciar la belleza de algunos puntos geográficos escogidos.



Tal es el caso de Murad Osmann, un célebre fotógrafo ruso que se hizo famoso en 2012 cuando inauguró una serie de fotografías y videos con el nombre de Follow Me To. En ellos junto a su esposa recorren algunos sitios exóticos y recomiendan su visita. La pareja y su cuenta de Instagram (followmetotravel.com) se convirtieron rápidamente en una de las mayores influencias para viajeros en el mundo. Es particularmente recomendable su serie dedicada a Perú.



El sitio Wonderful Places, que también tiene cuenta en Instagram, es un reservorio de imágenes sorprendentes por su belleza. Esta cuenta es un verdadero compilado de imágenes, fotos y videos, de todos los rincones del mundo. La exhaustiva colección tiene la friolera de 6.800 publicaciones y su cuenta de Instagram reúne a más de 13.000 seguidores. La foto de un fragmento de la costa de Algarve, Portugal, muestra la increíble formación rocosa que desde el ángulo en que fue tomada la imagen forma un corazón perfecto.



La apuesta para la cuenta Passion Pasport es algo diferente y va en busca de historias narradas con imágenes. Y para ello se vale tanto de un plano aéreo de una importante avenida de la ciudad de Chicago para mostrarla en tiempo acelerado al cabo de 24 horas, como del relato de una mujer que se recupera de adicciones en un viaje a las islas de Hawai. Videos cortos pero sumamente disfrutables. La cuenta lleva ya casi 5.000 publicaciones y tiene más de 12.000 seguidores.



Esta increíble formación rocosa se halla en la costa de Algarve, Portugal.

Otra cuenta similar es la de Beautiful Destination, que reúne a un grupo de cronistas de viajes que recorren el mundo en busca de las mejores imágenes. Ellos mismos se definen como un “grupo de jóvenes narradores” cuyo fin es abrir caminos al conocimiento de otras culturas. Esta cuenta tiene abundante material, superan las 9.400 publicaciones, y tienen más de 13 mil seguidores.



Dave y Deb es otra pareja de viajeros que, dado el éxito de sus publicaciones, estos canadienses se convirtieron en verdaderos influencers. “Nos sentíamos atrapados en una carrera de ratas, constantemente buscando algo más”, cuentan en su blog. Y agregan que llevan más de 20 años de casados, pero que no fue sino hasta 2008 que descubrieron su verdadera vocación: viajar por el mundo y contarlo. De este modo la firma de Dave & Deb se convirtió en toda una referencia, a ella agregaron luego The Planet D que en adelante sería el nombre de su blog de viajes. La cuenta Dave & Deb ThePlanetD en Instagram tiene actualmente 214.000 seguidores y contiene fotos de 105 países y llevan 1.953 publicaciones.



La guía Lonely Planet sea tal vez una de las más conocidas del mundo; de hecho, como el propio sitio lo dice lleva más de 45 años como referente en materia de viajes. Su cuenta en Instagram también atesora una enorme colección de imágenes, en fotos y videos de alta calidad, que no dejan prácticamente rincón del mundo por explorar. La exclusiva guía británica cuenta con más de dos millones de seguidores en el mundo.



También los instagramers uruguayos ofrecen imágenes hermosas.

Condé Nast es uno de los grupos editoriales más antiguos y prestigiosos del mundo. En el amplio arco multimedia del grupo -que incluye desde Vogue, Vanity Fair, GQ, entre otras publicaciones de lujo- se cuenta una de las más completas guías viajeras. Su cuenta en Instagram Condé Nast Traveler tiene dos millones y medio de seguidores y también es exhaustiva en su colección de fotos, con más de 8.700 publicaciones.



Pero no se necesita ir tan lejos para conocer sitios maravillosos. Hay muchos rincones del país que, por una u otra razón, muchos uruguayos no conocen y la mayor parte de las veces es tan solo por falta de información. Una buena manera de subsanar este problema es visitar la cuenta de Instagramers Uruguay, que es la mayor comunidad fotográfica del país y cuenta con casi 15.000 seguidores dentro y fuera de fronteras. La cuenta pertenece al sitio www.igersuy.com que semanalmente hace una cuidada selección de fotos de distintas áreas del país.



El material fotográfico de Instagramers Uruguay no solo es abundante sino de muy alta calidad. Algunas fotos de la costa sobre el río Uruguay, Cabo Polonio, el Río Santa Lucía o el mismo corazón de la capital son de una belleza abrumadora.



Esta comunidad de aficionados a la fotografía se inició en 2012 y desde entonces mantiene vivo este sitio que selecciona entre las mejores imágenes tomadas al cabo de una semana en cualquier punto del país.



Pero, más allá de las imágenes o además de ellas, las crónicas de viajes suelen ofrecer un plato fuerte para quienes quieran conocer un poco más a fondo otros lugares distantes. La oferta es variada y enorme, pero algunos blogs son particularmente buenos en esta materia.

Otra pareja de influencers con miles de seguidores en el mundo.

COLINAS Y TACOS ALTOS. Sí, cualquiera diría que no parece la mejor combinación. Sin embargo este es el nombre del blog de una colaboradora usual de estas páginas, la periodista Carina Fossatti, una destacada cronista de viajes cuyos artículos suele publicar este suplemento.



Hills to Heels es el blog que regularmente escribe Carina y en el que presenta sus visitas por el mundo. “El nombre de este blog es un juego de palabras entre Hills (colinas) y Heels (zapatos de taco alto) que elige a este objeto como metáfora de una mujer viajera, independiente y aventurera, que defiende que se puede ser al mismo tiempo femenina y feminista”, explica la autora en su blog.



La periodista, que ha colaborado en diversos medios locales y extranjeros, ha publicado algunos artículos notables que permiten conocer lugares remotos desde la mirada atenta e inteligente de una viajera experimentada. De la serie que puede leerse entre las publicadas en este suplemento solo algunos títulos para buscar en los archivos: Un recorrido por los barrios de Singapur; Rutas y sabores del norte de Vietnam; Sidney, la ciudad cosmopolita del hemisferio sur. O también un artículo publicado por La Nación y vinculado a su larga estancia en Nueva Zelanda, donde Carina vivió por un tiempo gracias a una beca de estudios: Con la tabla bajo el brazo por las mejores playas de Nueva Zelanda.



Otros sitios ofrecen la posibilidad de los viajes en 360º a través de videos. Es el caso de Viajes Virtuales, un completo portal que ofrece distintas secciones e intereses: calles, cultura, deportes, geotrack, naturaleza, ocio, restaurantes, servicios con recorridos interactivos por distintos escenarios.



Oportunidades para planear futuros viajes luego que pase la cuarentena global y el mundo vuelva a ser un lugar amable con los viajeros. Mientras tanto se puede visitar en pantallas.