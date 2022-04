Valentina Zenere: de Casi Ángeles a Élite

Isadora recuerda a Paris Hilton: heredera de una familia hotelera, influencer, DJ, muy rubia, caprichosa, reina de la noche. Es la nueva alumna de Las Encinas, el colegio de alta categoría más inseguro de toda la historia de la industria audiovisual (¿dónde se ha visto que haya un muerto en cada temporada en este liceo de ricos?) Isadora es un personaje que cae mal al inicio pero, conforme pasan los capítulos de la quinta temporada de Élite, se hace más querible. ¿Pero quién le da vida? Su nombre es Valentina Zenere y es una estrella en su país natal, Argentina, desde niña.

Valentina tiene 25 años y Élite no es su debut en la actuación. Este fue en 2010 cuando comenzó a interpretar a Alai en Casi Ángeles (telenovela creada por Cris Morena, con la que volvería a trabajar en Los únicos y Aliados). Más tarde llegó el primer hito internacional de su carrera: participó en Soy Luna en 2016, interpretando a la villana Ámbar Smith. No es la única estrella juvenil de este programa que ha pasado por las aulas de Las Encinas: también lo hizo Jorge López, Valerio en Élite y Ramiro en Soy Luna, respectivamente.

Esta tira fue un exitazo de Disney Channel en Latinoamérica y le valió premios como los Kids Choice Awards y largas giras musicales. Valentina también actuó en la serie brasileña Juacas, donde tuvo a André Lamoglia, Iván en Élite, como compañero de elenco, y donde era, también, la mala.

Ya instalada en España (obligada en parte por la pandemia del covid-19), la joven actriz participó en Las Chicas del Cable (de Netflix) como Camila Salvador en su última temporada, un papel que se destacaba por ser muy feminista dentro dela ficción.

A sus 25 años, Valentina está cumpliendo su gran sueño de ser una actriz célebre. Está cosechando los méritos de varios años de estudio de comedia musical, teatro y canto, y por varias publicidades (algunas de la muñeca Barbie).

“Qué feliz me pone leerlos. Gracias por todos sus mensajes de amor siempre. Significan mucho para mí”, expresó la actriz en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 8,7 millones de seguidores, siendo una de las mujeres argentinas más populares en esa red social.

Y agregó: “Muy agradecida de estar en este proyecto que me sorprendió para muy, muy bien desde el día cero. La gente delante y detrás de cámara es hermosa. Sostengo que lo más lindo de este trabajo es cruzarse con gente tan especial. Además de llegar a sus casas y corazones, ojalá. Espero que disfruten a Isa tanto como yo disfruto haciéndola. Gracias, gente”.

La incorporación de Valentina a Élite no pasó desapercibida en los medios ni -por supuesto- en las redes sociales. Así, la pilarense incluso llegó a ser trending topic de Twitter debido a la cantidad de menciones. “Valentina Zenere se llevó la temporada 5 de Élite”, sentenció uno de los usuarios. Otros elogios: “Valentina Zenere, gracias por bendecir #Elite5 con tu presencia y darme una razón para seguir viendo la serie”. Y otros comentarios de usuarios orgullosos por tener a una representante argentina: “La primera escena de Valentina Zenere en Las Encinas es empujando y puteando a una, MI PAÍS, MI PAÍS”.

En el diario La Nación, la exintegrante de Soy Luna expresó: “Quiero seguir trabajando en España. Es como un proyecto de vida (...) Hay bastantes posibilidades. Ellos están haciendo un gran trabajo en lo que es ficción, tanto en series como en películas, así que tener la posibilidad de seguir mi carrera de actriz en España es grandioso y una gran oportunidad”.

Además de sumarse a Las Chicas del Cable y a Élite, Valentina también ha encontrado el amor en España, tras la ruptura con su pareja de toda la vida, Marco Depietri, con quien salía desde los 15 años. Su actual novio es Jordi Puyol Lladó, más conocido como Jordi Lladó, nieto del expolítico y magnate español José Lladó y exnovio de Tini Stoessel.

Su trayectoria en Disney le permitió desarrollarse también como cantante y, junto al reparto de Soy Luna lanzó cuatro bandas sonoras. Si bien todavía no ha destapado esa faceta suya, nunca ha dejado de estar en sus planes. En una entrevista con la revista Cosmopolitan aseguró que quiere regresar a ese mundo y mezclar géneros, como el R&B y el trap.

Además, en una entrevista con SensaCine declaró que su mayor sueño como actriz es actuar junto a Meryl Streep. “Me haría caca el día del rodaje”, confesó. Tal vez suceda algún día.



Una mala muy querida

En Soy Luna era la mala malísima de la novela. Ámbar Smith era una adolescente llena de prejuicios, ambiciosa e intrigante, que no cesaba en su empeño de quedar por encima de la protagonista, Luna (Karol Sevilla). Con este papel, Valentina Zenere se hizo conocida en 150 países. “Es muy loco que me reconozcan en cada país al que voy. No me considero una persona famosa, es solo una consecuencia de hacer lo que amamos”, dijo al diario español 20 minutos. Al mismo medio señaló: “Ya en el casting me decían ‘prepárate porque te van a odiar las chiquitas’, porque a veces el público más joven no sabe diferenciar entre la persona y el personaje, pero no me ha pasado. Pero si me odiaran, bien, porque es un poco lo que quiero con Ámbar”. Nadie la odió; es más, ganó el premio a mejor villana en los Kids Choice Awards en tres países de Latinoamérica.