Vale Bonet: “Quiero normalizar la diversidad corporal”

Hubo una época en la que Vale (Valeria) Bonet no soñaba con ser modelo. Era la época en la que el sonido típico de la casa de su abuela paterna, Yiya, era el de la máquina de coser o en la que recuerda a su madre, Norma, vestida a lo Madonna de los 80, “con guantes y todo”, y comprando las revistas que venían con moldes. “Mi abuela y mi madre siempre fueron superfashionistas. Mi abuela se cosía sus propias ropas, mi abuelo la ayudaba. Tenía un evento y se hacía ella la ropa, mi madre igual. Porque miraban revistas y se hacían todo lo que veían ahí. Siempre últimas, últimas”.

Recuerda que el único canal de moda que había era Fashion Tv y que lo sintonizaba todo el tiempo. “Todos los programas tipo American Next Top Model, que te enseñaban a posar y eso, me los devoraba, pero como fanática, porque no creía que yo con mi cuerpo podía ser parte de ese mundo de la moda. Sí era como que lo tenía allá arriba, porque me gustaba todo eso de la creatividad, fotografía, arte, moda”.

Por aquel entonces, en su adolescencia y la primera etapa de sus 20 años, en los 2000, en la época de las modelos superflacas y altas, empezó a sentir la presión de tener que encajar en un estándar de belleza. No fue sencillo y, sabe, todavía queda bastante por recorrer. Pero hoy Vale Bonet es una modelo referente para muchas. Hizo su camino, lleva ya una década de carrera y a la par del modelaje es una voz fuerte en el activismo de la diversidad corporal en Uruguay.

El prejuicio

“Empecé a engordar a partir de los 12 o 13 años y mi cuerpo cambió. Es justo en la edad en la que entrás a identificar quién sos y quién no sos. A buscar referentes. Y fue un poquito complicado. Yo me vestía con la onda skater que se usaba mucho, con los pantalones grandes, los colores vivos, el verde manzana. Pero me costaba (casi que al igual que ahora) porque no encontraba muchos talles. La ropa grande siempre fue vinculada a las personas grandes. Entonces muchas veces me tenía que vestir en tiendas de señoras que no me identificaban para nada. Era un poco frustrante”.

—¿Los conflictos empezaron con el exterior?



—Yo en mi vida sentía que era normal. A veces tenía bajones como todo el mundo, me sentía linda o menos linda. Pero el choque siempre era a la hora de ir a comprar ropa y saber que no te entraba. Porque eso era como que estaba diciendo que tu cuerpo estaba mal, que no pertenecías.

Y entonces empezaron las dietas. Esas que se repitieron mucho en los 90 y en los tempranos 2000 (que todavía aparecen cada tanto) y que eran un detonante para las chiquilinas que atravesaban su adolescencia. “Me metí en la cultura de la dieta, de las pastillas quemagrasa, de autores conocidos y por eso ahora soy bastante anti”, dice. “En realidad no me sirvió de nada, solamente me generaba más conflictos conmigo misma e inseguridad. Siempre duraban un tiempo, adelgazabas y después volvías a lo de antes. No estaba esa conciencia de cambiar de hábitos y, mucho menos, de que la imagen del cuerpo no es lo único que importa y de la salud en todos los talles, como se habla ahora”. El “tenés que ser flaca cueste lo que cueste” la atormentó bastante.

“Yo era fanática de Victoria Secret en esa época, me miraba todos los desfiles, todo, y después me miraba al espejo. En esa época se hablaba del cuerpo para cambiarlo, no para saber cómo te sentías. Tampoco juzgo a las mujeres que me rodeaban porque eran parte de. Era lo que toda la vida les habían enseñado”.

El sueño y el activismo

La primera vez que pisó una pasarela fue en 2011 y en Argentina. Era el desfile de Tigre Moda Show, en vivo, con 3.000 personas mirando y con las modelos del momento: Pampita y Nicole Neumann, por ejemplo. Vale sintió muchos nervios, pero no podía creer que estuviese ahí y que hubiese llegado por mérito propio, por animarse a producir sus primeras fotos y mandarlas a una marca argentina. Se sentía, también, “bastante revolucionaria”.

Después de que trabajó de vendedora de ropa y en marketing de un hotel -donde también le pedían que adelgazara-, un día, vio que en pasarelas de Estados Unidos estaban apareciendo las modelos curvy. Ashley Graham y Tara Lynn se convirtieron en sus referentes.

“Yo en esa época iba a la playa tapándome la panza, corriendo hasta la orillapara que nadie me viera, soltaba las cosas en la orilla y me metía corriendo. Pero cuando las vi a ellas haciendo fotos para Sports Illustrated en bikini, con esos cuerpos grandes, sexies y mostrándose seguras, dije: no puedo creer. Y seguramente fue así para varias. Empecé a preguntarme si existían en Uruguay modelos de talles grandes y no había nada. Así que seguí buscando y llegué a una marca en Argentina que trabajaba con modelos curvy. A los tres días me contestaron. Mucha gente piensa que a todas las modelos las descubren, pero vos imaginate, 2011, gordita, en la playa nadie va a venir y te va a decir; ‘Che, ¿querés ser modelo?’ Tenés que autodescubrirte como modelo curvy, más en esa época”. Su madre todavía guarda las revistas Para Ti que salieron en ese momento.

Cuando en el año 2019 hizo la producción para la revista CARAS, sintió que lograba otra pequeña revolución. “Pedí específicamente que no me hicieran Photoshop y que se vieran los rollos. No es que fomente la obesidad, pero quiero normalizar los cuerpos. La salud no tiene talle”.

Después de CARAS empezó a tener cada vez más propuestas de trabajo, pero no dejó de pensar y producir sus propias ideas. Como la foto posando entre telas con un ganso de la chacra en la que vive o la otra en la que se ve parte de su rostro y a su loro parado en el hombro que fueron tomadas por fotógrafas uruguayas y se publicaron en la web de Vogue Italia. “Un sueño cumplido”, dice.

Si a Vale Bonet le preguntan quién es más allá de la moda, si tiene un hobby, un cable a tierra, responde que para ella la semana se divide en las horas y más horas que pasa trabajando con la imagen y la ropa y la fotografía. Que no sabría decir un hobby porque para ella su trabajo es una pasión y que, como tal, no tiene problema de vivirlo las 24 horas del día, siete días a la semana si es necesario.

Descansa, claro, pero el centro de todo es ese sueño, ese proyecto, ese trabajo: ser modelo, la marca de ropa “chiquita” (Silvestre) que tiene con una amiga, el proyecto Ley de Talles (ver en ‘Sus cosas’), la producción, los shooting. “Esto no es un hobby, es un trabajo, porque lo tomo recontrarresponsablemente, pero lo disfruto tanto que ni siquiera lo siento como algo pesado. Cuando me tengo que exponer mucho hablando (como ahora), son los días en los que me siento más nerviosa, porque soy más tímida o siento que me voy a olvidar de algo. No porque no tenga qué decir, sino porque quiero que salga bien”, dice.

El tiempo que le resta, el ocio, lo pasa en pijama en casa mirando alguna serie o descalza al aire libre o compartiendo con personas queridas (amigas o familia). El tiempo que le sobra lo guarda para la niña “salvaje” que supo ser y que todavía conserva. Esa que disfruta de estar tirada en el pasto con su carpincho o montando a caballo en la chacra o en la playa sintiendo la arena y el agua a sus pies.

Sobre el lugar del activismo, dice: “Al principio sentía que se necesitaba hablar mucho del tema como para que la gente entendiera y viera otro punto de vista. Ahora no estoy tan de hablar porque, por suerte, ya hay pila de chicas que están en el tema. Y ahora que ya di mi punto de vista, quiero que se normalice y naturalice la diversidad corporal. Antes tenías que ser 90-60-90, no importaba si te gustaba la moda o no porque eras un maniquí. Ahora se espera mucho más de la modelo. No importa si sos curvy o flaca. Si sos modelo, porque tenés la capacidad, las ganas, la creatividad o lo que sea, lo sos y punto”.

Sus cosas

Jacquemus

Si es por soñar, a Vale Bonet le encantaría desfilar o posar con diseños de Jacquemus. “Me gusta lo que hace. También quisiera un Versace. Versace que fue una de las que impulsó el tema de los talles muy, muy delgados en la pasarela, que ahora tenga modelos de color y talles grandes, fue tremenda revolución”.



Ley de talles

“Empezamos en la pandemia. Lucía Magliano fue la que comenzó, pero terminamos siendo varias que teníamos esto en común para problematizar. Los talles son diferentes en todos lados. Decidimos redactar un proyecto de ley de talles y cuando lo publicamos en redes, nos dimos cuenta de la necesidad de la gente”.