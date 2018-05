La uruguaya que conquistó a 11 millones de lectores

Giselle Schwarzkopf (20) es amante de las cosas sencillas, lleva consigo una libreta a donde sea porque las ideas llegan en cualquier momento. Se enamoró de la lectura cuando era una niña y jamás soñó con ser escritora. Hoy es un fenómeno en Wattpad, una plataforma que reúne novelas, libros, relatos y poemas de todo el mundo.

Giselle tiene 65 mil seguidores en Wattpad y diez publicaciones. La más popular de todas es Olivia: enfermiza obsesión que, con más de 11 millones de lectores es el primer libro de una trilogía con "personajes rebuscados y de psicología intrincada" como nexo. Esa historia ganó los #WOWAwards —premios que se entregan en esa plataforma— en la categoría misterio y suspense. Además, consiguió lo que buscan muchos autores que la usan: ser publicado, en este caso por Nova Casa Editorial.

Para Giselle, estudiante de Medicina, "las grandes cosas surgen en lo más oscuro de los acontecimientos, lugares y personas". Quizá esto es lo que haya pasado en Olivia: enfermiza obsesión, un libro que empezó a escribir con 16 años.

Conoció Wattpad cuando tenía 15 y se enamoró del formato. No tardó mucho en subir su primera historia, Alvina, que cuenta la vida de una joven con esa condición en África.

Es que a Giselle siempre le gustó "escribir cosas raras". Entiende a la escritura como un desahogo que la acompaña en su día a día. Se considera una observadora de la realidad en búsqueda de elementos que puedan completar sus historias. No tiene muy claro cómo se le ocurrió la idea de Olivia: enfermiza obsesión, solo sabe que los personajes "se presentaron" ante ella y no los pudo "dejar más".

"Olivia llegó a mí como era. Esa chica con un aspecto físico tierno, chiquito y con una mentalidad más adulta. Luego fui investigando cómo se podría desarrollar, cómo iba a evolucionar e involucionar, cómo iba a cambiar", comenta.

Giselle buscó asesoramiento en un grupo de Facebook llamado Wattpaders, una comunidad de escritores de Wattpad, quienes no dudaron en sugerirle que publicara su idea porque "les pareció interesante, rara, diferente y controversial".

Los comentarios que fue recibiendo de sus lectores —lo que caracteriza Wattpad es justamente que van comentando a medida que leen— con quienes también se comunica por un grupo de WhatsApp, la "ayudan a mejorar". Incluso, la llevaron a tratar diferente a su personaje y mostrar otra faceta de Olivia, "una parte que pedía que la entendieran, que mostraba que en el fondo seguía siendo una niña".

Olivia: enfermiza obsesión cuenta la historia de una chica que "es una contradicción en sí misma". Dentro del amplio espectro de las psicopatías se la podría ubicar en el trastorno disocial o de conducta, caracterizado por acciones distorsionadas, destructivas y de carácter negativo, además de transgresoras de las normas sociales.

"Es sincera y manipuladora a la vez. Es fuerte y débil. Es de una forma y también de otra. Es sensible y chiquita, y al mismo tiempo grande y fuerte", explica Giselle. Olivia tiene once años y se quedó estancada en una etapa de su vida. No quiere crecer y se siente incomprendida.

"Olivia juega con muñecas. Les corta la cabeza. Olivia tiene once años. Finge ser menor. Usa vestidos rosas y pequeños moños rojos. Olivia es un monstruo. Mató a su gato y...Un monstruo no puede ser amado. Un monstruo no puede ser salvado. Avan tiene 18 y ama enfermizamente a Olivia", señala el texto.

"Para algunos Olivia tiene mucho en común" con Giselle, sin embargo para ella "no tiene casi nada". Olivia mató a su gato, Giselle los ama e incluso usa un colgante con uno. Afirma que el personaje es opuesto a ella, porque jamás hubiera tomado decisiones como la niña, pero también reconoce que ella tuvo miedo a crecer, que nunca fue la "típica chica" y que siempre se la consideró como "diferente".

Así como Olivia surgió ante la escritora, el tema y la trama también. La niña mata a su gato y la decisión fue sencilla: "Tenía que haber un desencadenante que fuera con la personalidad" de la protagonista, ella "necesitaba un justificativo" y encontró en el gato un animal interesado que le daba lo que necesitaba.

Giselle cree que el factor determinante en el éxito de su novela no es lo "controversial" sino la universalidad. "No se ubica en ningún lado, para qué hacerlo si puede suceder en todas partes. Cualquiera puede tener a Olivia de vecina".

La joven define a su libro como una historia en donde "nada es lo que parece, nadie es lo que parece". Olivia es como la "gran máscara de lo que hay en realidad", por eso en "el final todo se da vuelta". Para la escritora "quienes llegan a terminar la novela entienden que nunca hay una justificación a lo que allí sucede, como puede parecer a primera vista".

De ida y vuelta.

Cuando empezó a escribir en la plataforma Giselle no tenía demasiadas visitas. Olivia: enfermiza obsesión fue un antes y un después en su proyecto como escritora; hasta ese momento nunca se lo había planteado formalmente. Los comentarios comenzaron a aumentar, el número de lecturas se hizo más grande y de pronto llegó la editorial.

La autora estaba en la facultad cuando recibió un mensaje en Wattpad, era de Nova Casa Editorial, querían publicar su libro. Fue un momento de "magia, un sueño cumplido o más". El proceso no tardó mucho, menos de siete meses, y luego vino la presentación en Isadora Libros.

Escribir en Wattpad para Giselle no solo tuvo una gran influencia a nivel personal. Lo particular de esa plataforma es que los lectores van comentándole al autor lo que quieran de lo que publican, que usualmente son entregas por capítulos. En el caso de esta escritora ese ida y vuelta es clave.

"Todo podría haber sido diferente si no hubiera publicado el primer capítulo allí", dice. Los comentarios la motivaron a que la trama siguiera avanzando e incluso se replanteó el curso de la historia. "Me pasó que muchas chicas, un poco más grandes que Olivia, me contaron que vivieron situaciones similares a ella o que hicieron cosas como romper muñecas o maltratar a algún animal. Yo me quedaba congelada, jamás pensé que un personaje que vino a mi mente, como muy alejado de todo, estuviera tan cercano a la realidad. Eso me chocó mucho", dice.

También le llegaron mensajes de niñas que por su edad no deberían estar en Wattpad, que es para mayores de 12 años. Cita como ejemplo el siguiente: "Tengo diez años, estoy leyendo Olivia y me siento identificada con el personaje".

Olivia no solo tiene una faceta psicópata, es también una chica de once años con la que se puede empatizar. Para la escritora es una experiencia positiva porque en la conexión "también se pueden ver cosas buenas y malas. Es como una compañía —para esas niñas—, para que no se estén sintiendo solas".

"Vale más un ejemplo coherente de los padres"

Psiquiatra Miguel Ángel Cherro —Al tratar un tema como la psicopatía infantil en un libro ¿no se corre riesgo de fomentar este tipo de actitudes entre los jóvenes?

—El riesgo de este tipo de expresiones es la banalización de actitudes violentas. En estos casos es donde se impone que los padres o la familia o los adultos significativos desmantelen con argumentos consistentes, auténticos y entendibles por el niño o el adolescente, el modelo y lo contrarresten con otro que responda a los valores que verdaderamente esos adultos profesan y defienden.

Existe proliferación de modelos negativos, pero estos modelos ficcionales de textos, películas o video juegos no serán tan efectivos si desde la casa se muestra y se practica auténticamente un modelo diferente, no violento, conciliador, respetuoso de los derechos del otro y defensor en buenos términos del derecho propio, pero todo eso corroborado por acciones ostensibles de los adultos que vayan en el mismo sentido y no a contrapelo del modelo proclamado en el discurso.

—El libro Olivia es tendencia en Wattpad, una plataforma apta para mayores de 12, aunque niñas menores lo leen y comentan. Se transita por una delgada línea, que la autora reconoce, en donde a partir de la empatía se puede llegar a justificar el comportamiento de Olivia ¿Cómo funciona esto?

—En las historias tradicionales como la de El Patito Feo, los niños se identificaban con el feo, que además en el fondo tenía valores positivos. Ahora predomina la identificación con el ventajero, con el timador, en términos crudos con el jodedor, pero esto es porque los niños son más malos. No necesariamente, más bien es porque han fallado las necesarias modelizaciones familiares correctas que mencioné antes. Vale más un buen ejemplo, coherente y consistente de los padres que una larga monserga.

—¿Qué impacto tiene esto, considerando que los lectores son niños?

—La vida y los seres humanos somos complejos, quizás los cuentos tradicionales mostraban arquetipos claramente diferenciados y hoy se muestre tonalidades de grises y claroscuros, por eso es importante familiarizar al niño con la solución de lo que nosotros llamamos dilemas morales, los cuáles es necesario abordar no con una lógica lineal sino con reflexionas de carácter lógico-emocional que tomen en cuenta una multiplicidad de factores y tangan una postura empática.