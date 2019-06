El triunfo de la voz de Lain García Calvo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es alto, más de lo que aparenta en la foto de sus libros, producto de su entrenamiento como nadador, deporte que practicó por más de dos décadas. También es muy simpático, tiene una sonrisa pintada, risa fuerte y algo peculiar. El español Lain García Calvo —quien visitó Montevideo para dar una charla en el Mercado Agrícola— era un nadador prometedor: con 18 años ya era campeón español en el estilo libre. También llegó a competir al más alto nivel europeo.

Y eso que desde los 15 años arrastraba fibromalgia y síndrome de fatiga crónica, dos afecciones que lo deprimieron y, además, lo llevaron a leer mucho sobre esas enfermedades. Según lo que ha contado varias veces, atribuye a la difícil situación económica de sus padres haber contraído esas patologías.

Su carrera como autor de libros de autoayuda que se venden muy bien, sin embargo, empezó luego de una desilusión amorosa: su mejor amigo lo llamó y le dijo que había tenido relaciones sexuales con la pareja de García Calvo en ese entonces.

Herido en su orgullo y amor propio, empezó a sacarse las frustraciones en el papel. Años después, recordaría cómo fue que empezó a construir su fama y su éxito: “Eso me mató y se me cayó el mundo. Mi grupo de amigos quedó de parte de él, y me quedé solo. Y al otro día, comencé a escribir este libro”, recuerda García sobre el germen de "La voz de tu alma", el primer volumen de una saga de autoayuda que actualmente cuenta con 14 tomos, aunque solo los primeros tres han llegado a las librerías uruguayas.

Pero ese desencadenante fue eso, la gota que rebasó un vaso que venía llenándose hacía tiempo. García Calvo soñaba con probar otras cosas además del deporte y sus rutinas, porque sentía que vivía vicariamente. Dejó la natación y también abandonó la universidad cuando le quedaban solo siete materias para terminar la carrera de Deportes. “Mis padres se volvieron locos”, cuenta. Aunque entiende que estudiaba esa carrera “porque era nadador y tocaba eso. Yo no estaba estudiando lo que me gustaba, estudiaba lo que me tocaba con la promesa de tener una seguridad laboral en el futuro, y eso me estaba matando”.

Con la intención de buscar un nuevo destino, fue a una charla de un coach estadounidense que visitó Barcelona. Y entendió que había una posibilidad de hacer algo similar: “Me agarré a eso como si fuera la única opción en la vida”. Y volvió a entender que no era su vida la que estaba viviendo, sino la de otros. “Por eso 'La voz de tu alma' es tu propia voz. Porque si no terminas saliendo con la persona que te conviene, no la que amamos. Y acabas trabajando no de lo que amamos, sino de lo que nos conviene. Y así en todo”, afirma.

García Calvo entiende la clave de su éxito como el resultado de todas sus vivencias pasadas, de las que no reniega aunque en su momento le hayan dolido o incomodado. Las entiende como una ayuda para estar en el lugar en el que se encuentra actualmente. “El deporte me entrenó y cuando encontré mi sueño ya tenía la disciplina para hacerlo realidad”, dice quien se levanta a las seis de la mañana para escribir (escribe donde y cuando puede) y responder los mensajes que recibe en las redes sociales. Maneja sus propias redes porque no le deja sus “sueños a nadie”, afirma. “Esto es algo que también me gusta enseñarle a la gente. Porque ser responsable no es buscar un salvador. Es salvarse uno. Eso es fundamental”. “Cualquier cosa que veamos no es fruto de la casualidad, siempre hay una causa y un efecto”, comenta y agrega con una metáfora deportiva que “entrena muchísimo” para que sus libros le lleguen a todos. Y se trata de mucha gente: lleva vendidos más de 350.000 ejemplares de sus libros, tiene más de 100.000 seguidores en Instagram y más de medio millón en Facebook.

Pero para llegar a ese nivel de reconocimiento tuvo que superar muchos miedos propios: “Problemas que todo el mundo tiene cuando quiere lograr algo y muy pocas personas confían, porque todos tenemos miedos”.

Ya con su primero libro terminado comenzó a buscar una editorial para que lo publicara. La seguidilla de rechazos lo hizo pasar mal. Además, amigos y familiares tampoco le tuvieron mucha fe. “Ver los frutos de mi trabajo me sirve para seguir reforzando el mensaje que traigo: cada uno de nosotros tenemos problemas, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pero detrás de ese problema se esconde la llave de todo aquello que queremos”, asegura.

“Basta que me digan que no puedo para que lo quiera más. Y ese es el mensaje principal que comunico. Por eso hay que salir del rol de víctima para ser responsables y así lograr lo que se desea, independientemente de lo que sea. Porque los sueños son individuales, el problema es que muchas veces nos contagiamos de los sueños colectivos”.

Como varios otros autores en este rubro, García Calvo rechaza que uno pueda sentirse “víctima” de algo. Cada uno es el agente activo de su propia liberación y superación. Con ese mismo mensaje —que exalta el poder y el triunfo de la voluntad propia— es que arranca su primer libro: “Empiezo por ahí porque hice lo mismo, culpé a mi pareja y a mi amigo. Cuando me hice cargo, me dije ‘Al final, si fueron ellos los que hicieron eso, ¿qué responsabilidad tengo yo?’. Y con la vida es igual: yo me enfermé y pensé que la causa era una enfermedad. Cuando en realidad era un estrés que había recibido cuando mis padres se arruinaron económicamente. Eso hizo que años después me enfermara. Entonces, siempre hay una causa para un efecto, y si estamos buscando la causa, podemos solucionar el efecto”.

Es, también, un firme creyente en el esfuerzo individual y, si no llega el apoyo buscado, en la autogestión. “Mi primer libro es autoeditado y llevamos cientos de miles de ejemplares vendidos. Y se convirtió en un éxito porque aplico lo mismo que enseño. La primera creencia que le instauro a la gente es que si no encuentras la manera, la creas. Y si no, te la inventas. Pero lo que tú quieres no puedes negociarlo. No puedes dejarlo en manos de la opinión ajena”.

También rechaza lo que parece ser la duda existencial y el miedo: “Cuando habla de la voz del alma, diferencio entre el alma y la mente. La mente es un mecanismo que tenemos y está lleno de pensamientos y emociones, pero lo único que buscan es la protección. En base a eso, estás yendo por la vida desde el miedo, y estas tomando decisiones desde el miedo que lo único que hace es que tu vida se vuelva más chiquita y predecible. Y aparentemente al principio te sientes a salvo, pero con el tiempo te das cuenta que estás muerto. No estas experimentando nada nuevo”.

En contraposición a la mente está el alma, afirma. Y allí donde la mente busca la protección, el alma —sostiene— busca el progreso. Pero no solo eso: el alma también busca la autenticidad. “Cuando empecé a contar que había pasado esa enfermedad, que mis padres se arruinaron, conecté con el mundo. No desde el victimismo o el ‘Mira lo que me ha pasado’. Más bien fue: ‘Mira lo que me ha pasado y superado. Tú también puedes hacerlo’. Pienso que uno tiene que integrar sus dos partes, la buena y la no tan buena. No se puede negar a esa parte, tienes que aprender de ella para utilizarla a tu favor, y muchas veces la negamos. Tenemos una cultura de la apariencia en la que muy pocas personas se dicen la verdad a sí mismas. Y ante un problema lo mejor es reconocerlo y enfrentarlo. De otra manera, no puedes solucionarlo”.



Un éxito rotundo.