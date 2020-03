Toronto, una de las ciudades preferidas de Meghan y Harry

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacida en Los Ángeles, pero enamorada de Canadá, Meghan Markle vivió seis años en Toronto justo antes de conocer al príncipe Harry. Fue mientras filmaba Suits, la serie de abogados que le dio fama internacional.

Entonces, no solo adoró su gente, sino que además hizo muy buenos amigos. Y, de hecho, ya convertida en duquesa de Sussex y como mamá de Archie —bisnieto de la reina Isabel II—, optó por Vancouver para pasar esta última Navidad.



Todo antes del explosivo anuncio conjunto con Harry de su deseo de “dar un paso al costado” como miembros de la Familia Real. Y del apoyo que les ofreció la soberana en “la transición durante el tiempo que pasarán entre Canadá y Reino Unido”.



Después de todo, Toronto era conocida como la “Ciudad Reina”, un puesto avanzado leal en una colonia lejana. Tan leal, de hecho, que recibió una estatua gigante del rey Eduardo VII a caballo desde Delhi. Hoy se la encuentra en medio del Parque de la Reina.

Rascacielos y crisol de razas

Toronto es muy distinta a Londres. Tiene poco patrimonio histórico y mil edificios altísimos. De hecho, su atractivo turístico más popular es la CN Tower: una torre de comunicaciones —hasta hace poco una de las más altas del mundo— desde dónde se puede ver la ciudad y el lago Ontario. Los miradores están entre los 342 y los 346 metros de altura, con el piso transparente, los restaurantes giratorios y la posibilidad de recorrer con arneses la parte exterior. ¡Solo para libres de vértigo! Salir de Toronto sin subir al punto más emblemático de la ciudad sería como visitar París y no ver la Torre Eiffel.



Segunda en importancia después Ottawa, la capital, Toronto es centro económico y financiero de Canadá. Tiene tres millones de habitantes y más de la mitad no son canadienses. Ergo, es una ciudad multicultural, con barrios como Chinatown, Little Italy, Korea Town, Greek Town y Little Portugal. El mercado de Kensington, por ejemplo, captura perfectamente el maquillaje cultural de la ciudad. Vibrante y diversa, es el hogar de eclécticas boutiques vintage, bares, cafeterías y restaurantes que llenan las coloridas calles de la zona, lo que lo convierte en un destino ideal para explorar.

Toronto está llena de edificios modernos

Rica en cultura, idiomas y gastronomía, Toronto podría ser comparable con las grandes ciudades de Estados Unidos. Tiene una zona comercial, económica y financiera, con edificios modernos y vidriados; pero, en sus alrededores, barrios de casas bajas y calles tranquilas. Como Seaton Village, aquel que habitó Meghan desde 2011 hasta 2017, cuando se comprometió con Harry.



Barrio que le resultaba ideal cuando su fama crecía sin pausa, en un país donde los paparazzi no siguen a las celebridades como en los Estados Unidos o Gran Bretaña.



Yonge Street es la calle más importante de Toronto y durante muchos años se discutió si era o no la más larga del mundo. Lo concreto es que atraviesa la ciudad de sur a norte, y divide el este y el oeste de las calles que la cruzan.



También está el Distrito de la Destilería, uno de los barrios industriales más antiguos, con un toque moderno y contemporáneo. Compuesto por el conjunto de edificios victorianos restaurados que alguna vez funcionaron como la Destilería Gooderham and Worts, ha sufrido una de las mayores transformaciones urbanas de la ciudad, creando un distrito peatonal único al estilo europeo lleno de restaurantes, cafés, boutiques, galerías y más.



Además, en Toronto hay un Entertainment District, con teatros, auditorios para conciertos, restaurantes y clubes nocturnos. Cuenta, además, con grandes estadios como el Scotiabank Arena -ex Air Canada Center-, donde se celebró la apertura y el cierre de los Invictus Games de 2017. Fue justamente ahí, como un designio del destino, donde el príncipe Harry se mostró por primera vez con Meghan ante la prensa.



En junio se celebra el mayor festival del Orgullo en Canadá, una fiesta a la escala de las de Nueva York y Chicago, diversión para personas de cualquier orientación. Septiembre trae el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde se estrenaron películas como Slumdog Millionaire y American Beauty. El final de ese mes también trae a Nuit Blanche, donde las instalaciones de arte se apoderan de casi toda la ciudad durante una noche completa el 29 de septiembre.



También hay un carnaval caribeño, un gran festival de música de verano y más de 50 eventos para planificar una visita. Una opción distinta e íntima: durante un fin de semana de mayo, los edificios privados y gubernamentales de la ciudad dan la bienvenida a los visitantes.



Cuando el tiempo lo permite, a solo un corto viaje en ferry desde el bullicioso centro de Toronto se encuentra un grupo de pequeñas islas, comúnmente conocidas como la Isla de Toronto. La isla, que consiste en un pintoresco parque de diversiones, playas y senderos para andar en bicicleta, es un excelente destino de excursión de un día.



Si el hockey es una religión en Canadá, en Toronto está la catedral. Ocupando el histórico edificio del Banco de Montreal de Brookfield Place en el corazón del centro de la ciudad, el Salón de la Fama cuenta con la colección de artefactos de hockey más grande del mundo, incluida la Stanley Cup original encerrada en la bóveda del banco. Sin embargo, no se necesita ser un nerd del hockey para disfrutar de la réplica del vestuario de la NHL o de los juegos interactivos.



Ningún viaje a Toronto está completo sin una visita al Museo Real de Ontario, el museo más grande de Canadá que exhibe arte, cultura y naturaleza de todo el mundo. El ROM alberga una colección de clase mundial de 13 millones de obras de arte, objetos culturales y especímenes de historia natural, presentados en 40 galerías y espacios de exhibición.



No hay que perderse la cueva de los murciélagos y otras criaturas de la noche donde se pueden observar más de 35.000 especímenes; como tampoco dejar de lado los 30 esqueletos completos de mamíferos extintos en la Galería de los Era de los Mamíferos.



Para los amantes de los libros existe la biblioteca de libros raros de Thomas Fisher de la Universidad de Toronto. Su colección comprende más de 750.000 libros raros. El visitante tiene la oportunidad única de revisar volúmenes como las cartas escritas a mano de Charles Dickens.



Época dorada

Otra visita imprescindible es Casa Loma y sus 98 habitaciones y extensos jardines. En el centro de la ciudad, Casa Loma es un castillo de estilo gótico ubicado a unos 25 minutos del puerto en taxi. Cada año, más de 350.000 turistas pasean por sus pasillos, maravillándose ante la grandeza y la elegancia de una época pasada.



Construido por Sir Henry Pellatt en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, Casa Loma fue un hogar familiar durante menos de una década, antes de que los Pellatts se vieran obligados a abandonar su casa. Décadas después fue conservado como museo.



El frío no molesta

Con inviernos helados y veranos calurosos, Toronto está preparada para superar los avatares del clima. En diciembre, enero y febrero está por debajo de los cero grados, rodea los -9º y solo excepcionalmente llega a los -25º. Mientras que, en verano, la media son 25º y la máxima llega a los 30º, pero no suele superarla.



Justamente por el frío, Toronto tiene el PATH, que es una red de subte de 30 kilómetros con galerías, restaurantes y negocios, con acceso directo a los edificios. Todo está pensado para que quienes trabajan en el centro tengan que salir lo menos posible a la superficie.



Entonces tal vez Toronto sea la ciudad ideal para Harry y Meghan, si quieren bajar el perfil y esconderse.