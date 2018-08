Con un toque especial

Viene de la cocina italiana, que la usa fresca y también en platos calientes con encanto de lo rústico. En realidad la rúcula o ruchetta es mediterránea, por cuanto no puede faltar en el "mesclun", esa mezcla de hojas y hierbas frescas que componen la más típica ensalada de la región de Niza. Sin "roquette", así en francés, no hay "mesclun".

En español es la "oruga", aunque se la llama más comúnmente rúcula. Científicamente es Eruca sativa, de la familia de las crucíferas, emparentada por lo tanto con las mostazas, que antaño se recolectaba en forma silvestre.

Su sabor, efectivamente es algo picante, debido a un aceite esencial característico de la familia, algo agrio y fresco. Las hojas deben recolectarse cuando son bien tiernas, porque si son grandes ese sabor se acentúa y pierden su delicadeza. Algunos productores recogen las plantitas completas, más fácil que cortarlas, aunque luego siguen creciendo.

La Eruca sativa es una planta anual que puede cultivarse con éxito en el jardín o en cualquier trozo de tierra en la casa. Crece rápidamente, no le teme al frío, todo lo contrario, es una verdura de invierno, aunque las heladas la perjudican como a toda planta. Es común encontrarla en los supermercados; aparece como una especialidad, envasada como especie individual o formando parte de ensaladas ya preparada junto a otros vegetales de hoja verde, como lechuga, escarola, u otras del tipo de tomate, parmesano, etc.

Su sabor tan especial, otorga sin lugar a dudas un toque particular al plato. Cruda es excelente en ensaladas y acompaña deliciosamente a un carpaccio, apenas aderezada; es deliciosa sobre una pizza con muzzarella, o añadida a la pasta a último momento. Un queso algo picante siempre le va bien.

Se elige

Muy fresca, preferentemente en plantitas con raíces, o en hojas chicas, tiernas, de color verde intenso, pero no oscuro, lo que denotaría que no son tiernas. No deben estar amarillentas ni con manchas, pero tampoco comidas por caracoles o insectos. En lo posible asegurarse de que no han sido tratadas con agroquímicos.

Se prepara

Lavar las hojas en agua o pasarlas por agua con gotas de vinagre para eliminar parásitos. Escurrir y mantener en la heladera en bolsa cerrada. Saltear apenas en oliva, con un ajo entero y servir con carne o aves. Agregada cruda a la pasta caliente o pizza con muzzarella, no requiere cocción, aportando además su sabor característico y sus nutrientes en forma natural. En ensalada se puede aderezar con vinagreta de mostaza y es ideal para combinar con pescados, mariscos o con quesos algo picantes.

Salud

Conocida desde la antigüedad por sus propiedades curativas, depurativas, diuréticas, tonificantes y afrodisíacas. Contiene vitaminas como la A, C, minerales como el calcio y hierro que la hacen muy nutritiva.

receta PIZZA - Masa base

Iingredientes

2 T. y 1/2 harina, 1 Cda. levadura, 1/3 T. agua tibia, 1 cta. sal, 1/4 T. aceite, 1/3 T. más 2 Cdas. agua.

Elaboración

Preparar la masa mezclando la harina con la sal. Aparte disolver la levadura en el agua tibia y dejar reposar durante 5 minutos. Agregar la levadura disuelta a la harina, el aceite y el resto del agua. Amasar y dejar leudar. Luego quitar el aire, estirar y colocar en recipiente aceitado. Cubrir con la preparación que se desee y llevar a horno caliente hasta estar pronta.

Sugerencia. Podemos cubrirla con tiritas de panceta o jamón, muzzarella, rodajitas de tomate y rúcula.

receta ENSALADA DE CAMARONES Y ATÚN

Iingredientes

1/2 k. camarones cocidos, aceite de oliva, sal, pimienta, jugo de limón, 1 Cda. perejil picado, 1 lata de atún, 1 T. apio picado, 2 tomates, 1/2 T. aceitunas verdes descarozadas, 1/2 T. aceitunas negras descarozadas, 3 huevos duros.

Elaboración

Aderezar los camarones con sal, pimienta, aceite de oliva, jugo de limón y el perejil picado. Aparte mezclar el atún desmenuzado con el apio picado, los tomates pelados, sin semillas y en cubitos y las aceitunas verdes y negras cortadas en rodajitas. Aderezar con sal, aceite de oliva y jugo de limón. Colocar esta mezcla en fuente, disponer en el centro los camarones y alrededor los huevos duros cortados en cuartos. Acompañar con salsa Golf.

Sugerencia. Podemos integrar los camarones a la mezcla de atún, si se desea y servir la ensalada sobre una base de hojas de endibias o rúcula.

receta ENSALADA VERDE CON POLLO

Iingredientes

1/2 lechuga mantecosa, 1/2 lechuga crespa, 1 puñado de rúcula, 150 g. de queso colonia, 50 g. mango deshidratado, 1 pechuga a plancha con aceite de oliva, limón, sal, 2 zanahorias ralladas. Aderezo. 1/3 T. oliva, 2 Cdas. aceto balsámico, 2 Cdas. salsa soja, sal, pimienta negra molida.

Elaboración

Formar la base con las hojas verdes limpias en fuente y distribuir luego el queso en cubos, el mango cortado finito, la pechuga cocida cortada en tiras y la zanahoria. Batir el aderezo y servir.