Toni Collette: la gran actriz a la que no le interesa ser una estrella de cine

Toni Collette es, sin dudas, un nombre que viene a la mente al repasar a las actrices australianas que han ascendido en las filas de Hollywood. Desde su nominación al Premio de la Academia por su actuación en Sexto Sentido (1999) -a esta altura podemos decirlo: no cruza ni una palabra con el personaje de Bruce Willis y, por lo tanto, nos avisa que es un fantasma- hasta su papel ampliamente aclamado en la película de terror Hereditary (2018) o sus más recientes participaciones en las series de intriga policial Inconcebible y ¿Sabes quién es? (ambas disponibles en Netflix), Collette siempre aporta su elemento característico de autenticidad y complejidad a todo lo que interpreta. En una entrevista con el diario inglés The Guardian, señaló: “Busco un trabajo desafiante, complicado, en capas, denso y honesto. E inusual”.

Echando un vistazo a su filmografía, Collette claramente cumple con esto.

Antonia Collett (más tarde se agregó la e), nacida el 1º de noviembre de 1972 en Blacktown, Nueva Gales del Sur, Australia, comenzó, como tantos otros, su carrera como actriz en las obras estudiantiles. Con el tiempo se convirtió en una profesional que se merece cada momento de atención, ya que tiene una carrera bastante variada. Sorprendió a los fanáticos de la televisión cuando interpretó al personaje principal en The United States Of Tara y sus diferentes personalidades (2009-2011), hizo llorar al público en Ya te extraño (2015) y ha estado en algunas películas más ligeras como En sus zapatos (2005) y Pequeña Miss Sunshine (2006).

Muchos críticos de cine, no solo fanáticos, se indignaron cuando Collette no fue nominada a los Premios Oscar por Hereditary, una película de terror en la que impresiona al encarnar a la madre de una familia asediada por algo paranormal y agónico. Cualquiera que haya visto la cinta no olvidará los espeluznantes gritos de angustia de Collette; y, cuando no grita, es una mujer completa y sinceramente en duelo.

Sobre las películas de terror, dijo en una entrevista: “Solo las veía en los pijama party, cuando era adolescente. Tengo una imaginación tan vívida que no necesito alimentarla con ese tipo de cosas. Pero hay algo específico en Sexto Sentido y en Hereditary y es que no son únicamente películas de terror. Son hermosos retratos de algo realmente profundo y eso las hace más complejas, más interesantes y probablemente más aterradoras”.

Rol de madre

Esta actriz hace tiempo que viene cumpliendo con creces los roles de madre en el cine o en la TV. Uno de los más recordados es el papel de Sheryl Hoover, madre de la joven Olive en Pequeña Miss Sunshine, quien lidera el viaje a través del país en una combi amarilla para que su hija se presente en un concurso de belleza. Nominada a un premio BAFTA por esta película, Collette realmente brilla como la jefa silenciosamente protectora de su familia disfuncional. Podemos ver el afecto maternal y el amor desinteresado de Sheryl hacia su excéntrica hija y su angustiado hijo adolescente, su impotencia hacia el deprimido hermano Frank y su continua y leve irritación con su esposo fracasado y orador motivacional.

Y ni que hablar de Collette como Lynn Sear, una madre que busca ayuda psicológica para su hijo que (susurremos) “ve gente muerta”. Aquí es una madre soltera de clase trabajadora de Filadelfia que lucha por comprender la fuente del miedo de su hijo y podemos ver su creciente impotencia ante la situación. Collette nunca exagera el papel y le agrega mucha integridad emocional a la película de M. Night Shyamalan.

Su vida

Poco se sabe de la vida personal de Toni Collette. Solo unos datos esparcidos por ahí: es vegetariana, practica yoga y le encanta realizar viajes espirituales a la India. Es la primera de los tres hijos de Judith Cook, representante de servicio al cliente, y Bob Collett, camionero. Desde los 6 años, se crió en los suburbios de Sydney. Según el sitio especializado IMDb, a los 11 años mostró sus fenomenales habilidades para la actuación cuando fingió una apendicitis por aburrimiento; fue tan convincente que los médicos la operaron pensando que, en realidad, estaba mal. A los 16 se matriculó en el Instituto Nacional de Artes Dramáticas. En ese momento se ganaba la vida repartiendo pizzas. Su debut cinematográfico fue como Wendy Robinson, junto a Russell Crowe y Anthony Hopkins, en Spotswood (1991) y obtuvo una nominación a Mejor Actriz de Reparto del Australian Film Institute. Contrajo matrimonio en enero del año 2003 con el músico Dave Galafassi. Anteriormente fue pareja sentimental del actor Jonathan Rhys-Meyers, su compañero de reparto en Velvet Goldmine (1998).

Así ha hablado de ella misma: “Soy una actriz, no una estrella de cine. Lo prefiero de esa manera. Creo que cuando ves grandes estrellas en la pantalla, es realmente difícil mirar más allá de esa persona. Como actor, puedes interpretar diferentes personajes y no ser reconocido. Sé que tengo papeles que otros actores más grandes y famosos querían. Creo que en algunos casos su fama es un estorbo porque son demasiado identificables”.

En otra oportunidad expresó: “Siempre he sido una actriz que trabaja. Gran diferencia. No estoy interesada en promocionarme o en ser famosa. No me malinterpreten, me gusta conseguir mesas en restaurantes que han estado reservadas durante meses. Pero no quiero que la gente se identifique conmigo en lugar del personaje que interpreto”.