¿Qué tomar en cuenta a la hora de preparar las viandas y meriendas?

Es muy importante la alimentación de los niños durante el año lectivo. Debemos tratar de utilizar alimentos nutritivos a la hora de componer el pack de la merienda. No es fácil atender sus exigencias y gustos. Tratemos de complacerlos ya que lo más importante es que se alimenten; poco a poco incluyamos sabores diferentes para que cada vez la alimentación sea más completa. Los vegetales son los eternamente cuestionados, hábilmente intentemos camuflarlos para poder lograr insertarlos con inteligencia en el menú.

En equipo

Una de las maneras de lograr el éxito es involucrarlos y hacerlos formar parte en la preparación de los alimentos. La cocina tiene que convertirse para ellos en un juego más, ya que si no les interesa no participarán. De esta manera algunas acciones en la cocina les harán compartir las tareas del hogar, se divertirán y disfrutarán junto con nosotros. Los ejemplos son muchos tales como: hacerles más familiar el uso de utensilios, poner la mesa, lavar las verduras, amasar y dar forma a la masa, revolver ensaladas, colocar los ingredientes sobre una base de pizza, dar forma a galletitas, decorarlas, etc. o batir cremas frías. Todo dependerá de la edad y siempre bajo la atenta mirada de los padres.

Muchas son las cosas que podemos compartir con nuestros hijos en el mundo de la cocina, ellos pueden aprender nuestras indicaciones. La premisa más importante es que las tareas que realicen tienen que estar dentro de sus posibilidades. Y lo más importante: debemos procurar su atención. Esto se logra realizando platos vistosos y divertidos.

Sobre viandas

Para que un sándwich sea un verdadero almuerzo debe estar bien relleno, y tener distintos ingredientes para cumplir con los nutrientes necesarios para una buena alimentación.

El pan puede ser variado, pan de sándwich blanco o integral, tortugas, pan flauta, pitas, etc. El relleno debe ser siempre abundante, jamón, pollo, queso, atún, algún vegetal, ej. tomate, lechuga, choclo desmenuzado con mayonesa o queso untable, aceitunas, huevo duro, etc.

No sería adecuado que el almuerzo conste solo de sándwiches, también sugerimos variadas tartas de diferentes verduras, pescado, jamón y queso, fainá de queso, empanadas al horno, minitortillitas, milanesitas o croquetas, fritas o al horno. Para el postre no debe faltar una fruta, ensalada de fruta, mantecados, galletitas, panquequitos rellenos y un montón de ideas que todas las mamás irán poniendo en práctica.

Recuerden no es recomendable preparar packs siempre con lo mismo, primero por salud y luego porque los chicos necesitan incentivarse para ampliar su espectro alimentario. Un chico que no come variado, no aprende a comer, no educa su paladar y llegará a adulto con una alimentación pobre. Eduquemos desde pequeños, pues en la variedad está el gusto.

receta ROSCA TRENZADA

Ingredientes

1 Cda. y 1/2 de levadura, 2 Cdas. de agua tibia, 1 T. y 1/4 de leche caliente, 1/3 T. azúcar, 1/2 cta. de sal, 1/4 T. de manteca derretida, 1 huevo, 1 cta. de vainilla, 4 T. y 1/2 de harina.

Elaboración

Mezclar la levadura con agua y dejar reposar 10 minutos. Mezclar aparte la leche caliente, el azúcar, la sal, la manteca. Cuando esto entibia agregar la levadura, el huevo, la vainilla y la harina. Amasar, dividir la masa en tres y formar tres tiras. Trenzar las tiras de masa. Utilizar una asadera de horno enmantecada, colocar la trenza y enroscarla. Dejar leudar. Horno moderado. Servir con baño glasé o espolvoreada de azúcar impalpable.

receta MUFFINS DE CHOCOLATE

Ingredientes

2 tazas de harina, 4 cucharaditas de polvo de hornear, 1/2 cucharadita de sal, 2/3 taza de azúcar rubia, 50 gramos de chocolate, 1/4 taza de manteca derretida, 2 huevos, 3/4 taza de leche, 2 cucharadas de licor. Cubierta. 2 cucharadas de azúcar rubia.

Elaboración

Mezclar la harina con el polvo de hornear, la sal, el azúcar rubia y el chocolate picado. Aparte mezclar la manteca derretida, los huevos, la leche y el licor. Agregar la mezcla líquida a la mezcla seca, hasta humedecer sin batir. Colocar en moldecitos de horno individuales o en pirotines, espolvorear con azúcar rubia y llevar a horno moderado durante 25 minutos. Decorar la superficie después de fríos con chocolate rallado o picado.

receta CROQUETAS DE BONIATOS

Ingredientes

1 kilo de boniatos, 1 cucharadita de sal, pizca de pimienta y nuez moscada, 2 yemas, 2 cucharadas de perejil picado, 2 huevos, pan rallado, aceite para freír.

Elaboración

Pelar los boniatos y cocinarlos hasta estar bien tiernos. Preparar luego un puré. Agregarle sal, pizca de pimienta y nuez moscada, las 2 yemas y el perejil picado. Formar las croquetas, pasarlas por pan rallado, luego por los 2 huevos batidos y nuevamente por pan rallado. Freírlas en abundante aceite caliente y escurrir en papel absorbente.