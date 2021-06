The Bold Type: tres amigas en Nueva York o cómo hacerse adulto hoy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Kat Edison y Jane Sloan están sentadas sobre el suelo —una alfombra con forma de rectángulos y rayas— del fashion closet, mientras Sutton Brady mira y acomoda una chaqueta rosada y peluda. Kat dice que no puede creer que tenga que despedir a alguien, que es la primera persona a la que contrató, que es increíble. “Para ser justa”, dice Sutton, “tú le diste una oportunidad”. Sí, insiste Jane, “ella no es la persona correcta para Scarlet”. Pero Kat sigue. Dice que intentó hacer que funcionara aunque sabía que no funcionaría, que no sabe cómo hacerlo, cómo ser una buena jefa con 20 y tantos años. De la nada, como si el de Kat fuese un problema resuelto, Jane dice algo sobre ser millennial y ser moderna y sobre poder con muchas cosas a la vez, incluso con muchos hombres a la vez, pero en la misma oración admite que no puede, que con los hombres no le sale, que quiere estar con una sola persona, que qué tiene eso de malo. Y entonces, con la cara en primer plano, lanza una línea que lo resume todo: “Quiero amor”. Y lo dice así -quiero amor- como si estuviese pidiendo disculpas o como si fuese algo demasiado extravagante. “Yo quiero ser una mejor jefa”, sigue Kat. “Yo quiero que esta cosa con Richard sea menos complicada. Y nachos, también quiero nachos”, dice Sutton sobre el hombre con el que sale.

Silencio. Las tres se miran. La cámara se aleja. Termina la escena.

En The Bold Type, la serie creada por Sarah Watson y estrenada en 2017 en el canal americano Freefrom que Netflix incorporó a su catálogo este año, las cosas importantes pasan en el fashion closet, una pieza diminuta en el medio de la redacción enloquecida y vibrante de Scarlet Magazine, donde se acumulan espejos, zapatos y percheros y más percheros llenos de tapados y camisas y vestidos. Porque Scarlet es una revista sobre muchas cosas pero también -y sobre todo- es una revista sobre moda y como tal tiene un cuarto para eso, un fashion closet. Todo pasa allí, en esa pieza que es como un salvavidas, como una pausa, como un salirse de la realidad cuando todo se desacomoda. Todo pasa allí, como si fuera un lugar secreto, el mundo detrás del ropero en el que Kat Edison, jefa de redes sociales, Jane Sloan, periodista y Sutton Brady, asistente, se encuentran para hablar sobre todo -el trabajo, las alegrías, las frustraciones, los vínculos, el sexo, la familia- y también, claro, para cambiar el mundo. Porque estas chicas que viven Nueva York, se visten bien, predican el feminismo y andan de bar en bar son extremadamente millennials. Y casi todos los millennials alguna vez hemos querido hacer algo parecido a cambiar el mundo.

The Bold Type podría ser solo eso: la historia de tres chicas de 20 y tantos que se conocen trabajando en una revista que es ícono del feminismo en Estados Unidos y que defienden su amistad ante todo y ante todos. Podría ser, también, una serie liviana sobre mujeres con capítulos más o menos predecibles o una historia explícitamente actual.

El elenco de The Bold Type

Sin embargo, si uno deja que las cuatro temporadas avancen (hay una quinta que aún no está disponible en Netflix) se encuentra con que, antes que nada, The Bold Type es una serie sobre hacerse adulto: sobre crecer, como se puede, en un mundo lleno de exigencias y expectativas, sobre fracasar, sobre volver a intentarlo, sobre cambiar, buscar otro camino, seguir fracasando y así para siempre.



En el medio de todo eso, ellas, Jane, Kat y Sutton, para recordarnos que aunque el mundo se caiga en pedazos siempre quedan las amigas.

Por suerte, Katie Stevens, Aisha Dee y Meghann Fahy, las actrices que las interpretan, piensan algo parecido.



¿Quiénes son las protagonistas de The Bold Type?

Suttoun, Jane y Kat en The Bold Type

Hay un video en YouTube en el que Aisha Dee (Australia, 1993, Kat) responde dudas de los seguidores de The Bold Type. Alguien le pregunta si son tan amigas como sus personajes. Aisha dice que no, que en realidad no las soporta. Se ríe y cuenta: “Sí, son como mi familia. Realmente las siento así, como familia”.

Sus cuentas de Instagram están repletas de fotos juntas. El 31 de octubre de 2018, por ejemplo, Meghann Fahy (Estados Unidos, 1990, Sutton) compartió una imagen de las tres. En el pie, decía: “Tengo un millón de fotos de nuestro tiempo rodando en Montreal, pero esta es mi favorita. Acabábamos de terminar la temporada tres, estábamos sentadas en el piso de un remolque tomando champán en vasos de papel hablando sobre cómo se sentía estar juntas en este momento y nuestro supervisor de vestuario abrió la puerta y lo capturó. Miro esta foto y me siento feliz. Realmente amo a mis hermanas”.



Otra: la semana pasada Katie Stevens (Estados Unidos, 1992, Jane) subió una selfie de las tres y escribió: “Penúltimo episodio de The bold type esta noche. Y déjenme decirles algo... Hay muchas cosas que me encantan que suceden esta noche y que incluyen a mis talentosas chicas aquí mismo, en serio, ¿cómo tuve tanta suerte de poder trabajar con actrices tan extraordinarias que también son las mejores personas que conozco?” Debajo, Meghann y Aisha comentan: “Love you, Steve” y corazones rojos.



Antes de que Netflix incluyera a The Bold Type entre sus series nadie conocía demasiado a Meghann, Aisha y Katie. O al menos no en este hemisferio. Es que ninguna de las tres había tenido, hasta ahora, papeles demasiado trascendentes.



Meghann empezó trabajando como actriz de teatro y su carrera ha estado vinculada a las tablas desde siempre, sobre todo, al musical. Su primer papel lo obtuvo cuando era una niña que estudiaba canto y fue en El mago de Oz que hacían en su escuela. Después siguieron personajes importantes que le marcaron el rumbo; uno de los principales fue cuando interpretó a Natalie Goodman en el musical de Broadway Next to Normal (Casi normales). Tras brillar en Broadway quiso probar en cine y en televisión. Fue parte de series como One Life to Live, Gossip Girl o The Lost Valentine. Así siguieron algunos personajes secundarios hasta 2016, cuando audicionó para la serie The Bold Type y todo cambió.

Katie comenzó su carrera artística como cantante y se hizo conocida en 2009 tras participar y ser una de las ocho finalistas del programa American Idol, un reality para cantantes. Después escribió unas canciones y grabó otras, participó en algunas series - Faking It o CSI- y dio algunas entrevistas hasta que en 2016 la eligieron para ser Jane en The Bold Type y todo cambió.



La historia de Aisha es similar a la de sus colegas y amigas: empezó a actuar en The Saddle Club, una serie infantil australiana, su país de origen, y también fue parte de otros elencos como el de Cashing Life o Sweet/Vicious. Así estuvo hasta que llegó a The Bold Type y todo cambió.

En una entrevista les preguntaron qué le dirían a las personas que quieren ser actores o actrices y ellas dijeron, más o menos, que nunca se sabe a dónde los llevarán las cosas, que deberían intentar todo lo que estuviera a su alcance, dentro de lo razonable, que no se rindieran porque cuando menos se lo espera quizás aparece una oportunidad. Después dijeron que Jane, Kat y Sutton eran los personajes que ellas habían esperado siempre.



The Bold Type no es la mejor serie de la historia. Sin embargo, hay que mirarla. Y hay que dejarla avanzar y crecer, hay que dejarla leudar, espesar. A veces, Jane, Kat y Sutton dicen las cosas que necesitamos escuchar y hacen lo que necesitamos hacer. Casi siempre les sale bien, pero a veces también se caen, se parten en pedazos y vuelven a empezar juntas. Quizás todo se trate de eso.