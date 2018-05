El taxista melancólico

Le llaman Sandino, pero ese no es su nombre. Es un mote. Fue una broma y hoy es quizá una capa de mago". Así arranca Taxi (Salamandra, $ 650), la última novela de Carlos Zanón, el autor barcelonés que se destacó como una voz distinta dentro del género negro.

Lo cierto es que Taxi no es, en rigor, una novela negra. Es la historia de este Sandino, "el taxista triste" que recorre con melancolía las calles de Barcelona. Cuando su esposa le dice "tenemos que hablar" temprano a la mañana antes de salir a trabajar siente que las cosas se le van a poner complicadas y que le va a echar alguna bronca por las infidelidades a las que suele someter a su relación. Sandino no está seguro de querer ser taxista, no está seguro de querer a nadie, no está seguro de casi nada como no sea seguir rodando por la ciudad a bordo de un taxi.

Al son de la música de The Clash —los títulos de sus canciones lo son de cada uno de los pequeños capítulos que componen la novela— Sandino habla de sus mujeres, conoce las historias de los pasajeros que suben, la mayoría de ellos apenas eso, historias casi sin rostro que viajan por unos minutos con él.

"Carlos Zanón ha desarrollado una forma de contar historias y crear personajes que lo distingue entre muchos otros autores. El ritmo de su prosa cuidada late en cada oración, golpea, sacude. En Taxi, Zanón concibe una historia humana, brillante y oscura a la vez, donde habitan personajes inolvidables, hombres y mujeres descorazonados que luchan hasta su último aliento para demostrar y demostrarse que, tal vez, la vida es algo mejor que lo que fue hasta ahora", escribió la autora argentina Claudia Piñeiro, quien por otra parte fue la encargada de presentar al autor en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Carlos Zanón (Barcelona, 1960) es poeta, novelista, guionista, crítico literario. Durante la década de los ochenta publicó sus primeros poemas, que recibieron numerosos elogios de la crítica especializada. Debutó en narrativa en 2008 con Nadie ama a un hombre bueno, a la que siguieron varios títulos. Yo fui Johnny Thunder ganó en 2014 el Premio Salamanca Negra y el Dashiell Hammett en 2015, en la prestigiosa Semana Negra de Gijón, un clásico en el género.