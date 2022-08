Tani Fernández, el hijo de Alberto, bien alejado de la política argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alberto Fernández tiene muchos problemas para gobernar un enorme barco en medio de una tormenta huracanada como para estarse preocupando por lo que hace su hijo. Y lo cierto es que el presidente de los argentinos nunca se ha inquietado por eso. Es más, ha salido a respaldarlo en sus actuaciones. Y a decir que Estanislao Fernández (28) es una de las personas más inteligentes y creativas que conoce.



Al googlear el nombre de este joven que el mandatario tuvo con la abogada Marcela Luchetti, su primera esposa, lo primero que arroja el buscador es el nombre Dyhzy. Se trata del apodo que Estanislao definió (tecleando de forma random en un teclado) para llevar su vida como drag queen.



Él mismo, en las muy pocas entrevistas que ha dado, aclaró cuál es el alcance del apelativo Dyhzy en una conversación con el conductor del programa Caja Negra (que puede verse en YouTube). Dijo que es “solamente un apodo”, que “no es un personaje” ni una “dualidad”, ni otra personalidad. “No tengo tiempo de ser dos personas, aclaró”. Y agregó, en esa misma entrevista, que tenía en mente cambiar el nombre de su Documento Nacional de Identidad (DNI) por el de Tani, que es como le dicen las personas que lo quieren. Poco después, en 2021, concretó su sueño y reveló una fotografía de su nuevo DNI “no binario” con el nombre Tani Fernández Luchetti. En el documento, además, logró que le remplazaran el sexo (habitualmente definido con una “m” o una “f”) por una letra “x”.



Como hijo de Alberto Fernández, Estanislao ha sido siempre un objetivo de los paparazzis, aunque este año tuvo que resignar parte de su fama. Horas después de que el presidente y Fabiola Yáñez presentaran en público al recién nacido Francisco, el primogénito del mandatario publicó un mensaje en Twitter para darle la bienvenida a su hermano. Allí, aseguró que cuidará al pequeño “de esta mierda de gente que solo odia”.



No se sabe cuál fue la reacción del presidente al nacer su benjamín con nombre papal, aunque sí se conoce la que tuvo cuando Estanislao vino al mundo: en medio del trabajo de parto de Marcela Luchetti, se desmayó. “Yo aclaro que veo una gota de sangre y la paso muy mal. No soy un tipo preparado para eso”, se excusó el jefe de Estado al recordar el episodio.



Tani Fernández.

Desde las redes

Con 398.000 seguidores en Instagram, el hijo de Alberto Fernández es un auténtico creador de tendencias y activista de la comunidad LGBTQI+ de Argentina, además de diseñador gráfico y DJ de profesión, aunque no le gusta que lo tomen como referencia de ninguna causa. “Yo no soy ejemplo de nada, tengo un montón de cosas malas como un montón de cosas buenas”, dijo en el programa Caja Negra.



Sin dudas, como lo ha dicho su padre, es muy creativo. Y lo demuestra cada vez que se mete en el mundo cosplay, disfrazándose de personajes de ficción. En el Instagram de Dyhzy se lo puede encontrar personificando -a su manera, claro está- a Evita, a un Pokémon o a Lady Gaga, así como a Gatúbela y a Maléfica.



En esta misma red social recordó que en 2019 un suceso en su vida (la presidencia de su padre) lo colocó bajo una luz que nunca pidió. Y que “dejó en evidencia como tanta gente en Argentina (y en otros países) todavía cree que las personas LGBTIQ+ no son dignas de tener derechos”. Sin referencias puntuales, Tani agregó en esa publicación de Instagram que “ante tanta gente externa que opinaba que yo tenía que calmarme y dejar de, y cito, ‘ser tan trolo’, yo opté por mostrarme como quien soy, postura que mantengo al día de hoy”. Así de franco, así de directo, se mueve Tani Fernández por la vida, mientras el gobierno de su padre se derrumba.



Un padre orgulloso En 2019, en el marco de una extensa entrevista política, de cara a las elecciones presidenciales, Alberto Fernández habló sobre su hijo Estanislao (hoy Tani), cosplayer y drag queen. “Es el mejor pibe que conocí en mi vida. ¿Cómo me va a joder que me pregunten por mi hijo, si yo siento orgullo por él?”, señaló el hoy mandatario en diálogo con Radio con vos.



Dyhzy es un apasionado por el cosplay -del inglés costume player- una actividad que reúne a una innumerable cantidad de personas en el mundo, que consiste en representar a personajes ficticios, ya sea del cómic, del cine o de videojuegos, entre otros, con elaborados y excéntricos disfraces. En los últimos años, ha representado en general a personajes femeninos. En una nota publicada por Clarín, Alberto Fernández explicó que su hijo “lo hizo tan bien (el cosplay) que lo empezaron a invitar de festivales de cómics en el mundo”.



“En las últimas tres Comic-Con (un evento masivo que gira en torno a la cultura de las historietas) de Nueva York, mi hijo estuvo presente”, ejemplificó el mandatario argentino.



Según otra nota de Perfil, durante la cuarentena Tani no perdió el tiempo: tomó clases de guitarra y de canto online. Mientras tanto, siempre alejado de la política, trabajó como diseñador gráfico.