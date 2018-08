Tabaré en exclusiva

Turco. ¿Feliz?

Tabaré. ¿Qué es ser "feliz" turco querido? Si ser feliz es estar comprometido con mi pueblo: ¡Soy feliz! Si ser feliz es resolverle la vida a los uruguayos que esperan de mí la solución a sus angustias, pues no, no soy feliz. Me gusta ser claro (baja la voz, cara tristona).

Turco. ¿Está "infeliz" entonces?

Tabaré. Yo no dije eso (junta las manos y lentamente retoma su discurso). Yo digo que estoy en el camino… y voy haciendo aquello que me comprometí a hacer. La felicidad es una circunstancia, digamos, todos vivimos momentos…

Turco. Eso del "camino" es de Tabárez presidente, no afane esas cosas…

Tabaré. ¡Yo no afano nada! (me mira feo). Eso lo vengo diciendo desde que estaba en Progreso y nadie grababa conversaciones. Y no me hables de "afanar" porque estamos mal allí. ¡Y mirá que le pusimos ganas!

Turco. Justamente, no se entiende cómo sigue con Bonomi, todo el país le ladra al Bicho… fundió el motor, dicen… (pongo voz de abuelito saliendo del BPS).

Tabaré. ¿Y? ¡Fenómeno! ¿Lo saco? ¿Y qué hago con Mujica? Me incendia el gobierno ¿O vos no sabés que Mujica te pega en los talones? El cree que soy un médico burgués con negocios familiares prósperos (mira para abajo, look pensador de Rodin deprimido.) ¡Usted lo conoce al Pepe! Es un individuo de personalidad compleja, con narcisismo agudo y algunos rasgos psicopáticos delicados…

Turco. No, yo no lo conozco mucho (no me metas en líos). ¡Ahora me mareó presidente! (me hago el gil). ¿Qué va a hacer cuando se retire de la Presidencia? (cambio de tema o todavía me va a embocar por meterete porque debe creer que me manda la derecha).

Tabaré. Bueno, bueno, voy a dar conferencias igual que Julio María y Luis Alberto, que andan por el mundo iluminando públicos con sus prédicas tan humildes. Ellos van con linternitas, lo mío es ser un faro guía. Tengo una ventaja (en tono confidente): soy el rey del combate anti tabaco… ¡Los mato con esa!

Turco. Pero el que lo mata es el Pepe, en el mundo lo conocen todos por el "porro free", el fusca y Kusturica. ¿Cómo se levanta esa apuesta?

Tabaré. Veremos… yo salí electo dos veces (sonrisa a lo Jack Nicholson cuando hacía del Guasón en Batman). Las dos veces por balotaje: ¡Soy el único! Soy el Dios anti tabaco y tengo una pinta que no vas a comparar con el look zaparrastroso tipo Mick Jagger del Pepe. Soy una mezcla de José Luis Perales con Elvis Presley. Dame seis meses que me junto con Obama, el Papa Francisco, me saco una foto con Suárez y ¡pimba Pepe! Mirá que soy jugador de largo aliento, el viejo es puro cuento (se arregla el jopo rapidito, hago que no me doy cuenta.)

Turco. ¡Ah pero programa en la televisión alemana no va a tener! (mal yo, golpe bajo). El Pepe lo garroneó. ¿Y famoso en Japón? (peor, debajo del cinturón). El Pepe llegó a Japón con su librito. Lo clavó, sorry presidente.

Tabaré. Perdón, usted deme un año y verá cómo me muevo con el temita mío (está caliente, le toqué la oreja). Es más, puede que haga algún movimiento sorpresa y arregle algo en Francia (en voz baja). Tengo onda con los franceses. En eso soy parecido a Sanguinetti —solo en eso— y capaz que doy una sorpresita Miterranesca. Además, todo pinta a mí favor, los minchos de la región se hunden. ¿Quién es el úuuunico que sale vivo de todo este caos? ¡Papirri! Por eso le metí pulgar para abajo a Sendic: nos hundía a todos el tilingo. ¿Un capo el Pepe con su inventito no? (me sopapea mal.)

Turco. ¿Sigue siendo masón y católico? (berreta lo mío, ya sé. ¡Me está hundiendo!).

Tabaré. Soy lo que soy (nos miramos, silencio). Estoy como Rafael "digan, lo que digan los demás". Además María Auxiliadora sabe que vivo en "servicio" hacia mi comunidad. ¡No sé si algún día no se pensará en mí para algo en el Vaticano!

Turco. ¿Embajador?

Tabaré. Santo, mijo, santo. ¡Nunca entendés nada! Belinún.

Turco. (Reverencia y retirada).