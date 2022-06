Sterling K. Brown hace historia al andar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cartelito que antecede a toda ficción con el aviso ‘cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia’ lo hemos visto hasta en la sopa. Casualidad o no, si uno repasa la biografía de Sterling K. Brown notará que su vida tiene varios puntos de contacto con Randall Pearson, el personaje que el actor estadounidense de 46 años interpretó en la taquillera This Is Us: el vínculo con su padre y el sufrimiento por su pérdida a muy temprana edad, la historia de amor con su pareja, la tierna relación con sus hijos y su excelente escolaridad son algunos guiños compartidos entre ambos.

Esta serie de NBC enamoró entre tantos a Marcelo Tinelli: el conductor y empresario la definió como la mejor que vio en su vida, la recomendó en redes y confesó que lo hizo piantar varias lágrimas -“las emociones a flor de piel siempre”, escribió en Twitter mientras disfrutaba el último capítulo de la cuarta temporada-.

El llanto no fue exclusividad suya. Me atrevo a afirmar que este drama familiar llamado This Is Us hizo gastar un paquete de pañuelos desechables por episodio a los espectadores (el que esté libre de llanto que tire el primer papel higiénico). El que la haya visto comprenderá de qué hablo: uno deja el corazón en la cancha en esos 45 minutos a lo largo de las seis temporadas.

Volvamos a su protagonista... This Is Us fue para Sterling un viaje de ida. Un paseo por distintas reminiscencias, una catapulta a la masividad, un papel soñado y la chance de hacer historia en 2018: Randall le permitió ser el primer intérprete afroamericano en ganar un Globo de Oro a Mejor actor de serie de televisión en la categoría drama.

Amores

Sterling Kelby Brown fue llamado así el 5 de abril de 1976 en honor a su padre, a quien disfrutó poco, ya que falleció de forma repentina siendo muy joven, a los 45 años, cuando el hoy actor tenía 10 años. Declaró a Sunday Today tener pocos recuerdos de esa época aunque mantiene nítida la imagen de su madre llamando desesperada a los paramédicos en su casa de Missouri, mientras su padre estaba tendido y rígido en la cama.

“Él me miró por encima de la barandilla y me guiñó un ojo. Lo sacaron por la puerta y fue la última vez que lo vi”, relató. Randall, al igual que Sterling, también perdió a su padre de un segundo al otro con apenas 17 años. Quizás por ese trágico motivo, las pérdidas y la dinámica entre padres e hijos, tan presentes en This Is Us, le resuenan con mucha fuerza.

Sterling se graduó en Mary Institute y St. Louis Country Day School y se anotó en Stanford con miras a estudiar economía pero el plan de ser un hombre de negocios quedó atrás el primer año de universidad: apenas se topó con la interpretación decidió cambiar de carrera y terminó graduándose de actor en 1998. Más tarde, se mudó a Nueva York para hacer una maestría en la Escuela de Artes Tisch.

En el medio pasaron cosas y tal como le sucedió a Randall, conoció el amor en los pasillos de la universidad. Las primeras salidas con la hoy actriz Ryan Michelle Bathe pasaron sin pena ni gloria. Quizás lo más relevante que vivieron juntos en ese comienzo fue descubrir que habían nacido en el mismo sanatorio.

Dejaron de verse tres años y medio y un día él volvió a buscarla para decirle que era el amor de su vida. Cupido estaba de su lado, resultó que fue correspondido, se pusieron de novios y se casaron en 2007. A Randall, sin embargo, le llevó más tiempo convencer a Beth de que él era el indicado.

Luego llegó la descendencia -Andrew de 10 y Amare de 5- y la familia pasó a ser la principal prioridad en la vida de Sterling. Ha dicho que no tuvo hijos para verlos cada tres meses y rescató lo esencial que es respetar los espacios de intimidad: “Mi hijo de 8 años me ha enseñado la importancia de estar presente. Es habitual que la gente se aproxime a pedirme una selfie, pero he aprendido que si estoy con mi familia debo agradecer el amor de los fans, pero decirles que no porque ese momento se lo debo a ellos”, contó en entrevista con Fotograma.es.

Explicó, además, que la paternidad le dio vuelta la cabeza al punto de que lo ayudó a perfeccionarse como actor: “La gente joven te inyecta tanta vida. Hay mucho que aprender. Cada escuela de actuación te enseña a volver a estar en contacto con el niño dentro de ti. Una vez que me convertí en padre eso fue mucho más fácil porque estaba rodeado de ellos todo el tiempo”, afirmó a 20minutos.es.

A su vez, la profesión le ha permitido acercarse un poco más al padre que aspira a ser, ya que según contó, con cada interpretación descubre nuevas maneras de ejercer ese rol al observar eso que quiere replicar y descartar lo que no quiere hacer con su familia.

Triunfador

Que la pinta es lo de menos está por verse, y sobre todo en Hollywood, pero a Sterling no le gusta que lo cosifiquen: quiere pensar que no lo eligen para un papel solamente por su aspecto físico. “Creo que la gente me ha visto hacer un buen trabajo en cine y televisión y espero que se me contrate porque se me considere un actor competente”, declaró a Playboy. Y aunque no le moleste que lo feliciten por su ‘sex appeal’ tampoco quiere que todo se “reduzca a un mero mito erótico” -no quita que en su feed de Instagram comparta alguna foto derrochando facha o entrenando-.

El hombre que medita 20 minutos por día y al que cuesta hacer enojar tiene un método para elegir roles: se basa en encontrar proyectos que contribuyan con su crecimiento.

No todo es This Is Us en la vida de Sterling. Mostró su ductilidad poniendo su voz al personaje de Mattias en Frozen II y hasta se animó a cantar.

Su interpretación del exfiscal Christopher Darden en la antológica Todos Contra O.J. Simpson fue otro mojón en su carrera: le valió un Emmy a Mejor Actor de Reparto y un Premio de la Crítica Televisiva. Haber sido el príncipe N’Jobu en Black Panther, la película de Marvel sobre el primer superhéroe negro, también está en su top 5 de triunfos. El logro trasciende las estatuillas y se vincula a su activismo: “Soy cinéfilo. Recuerdo ir a ver Superman y Batman. Ahora puedo llevar a mi hijo a ver Black Panther y Chad (Boseman) como Black Panther será tan normal para él como Christopher Reeve en el papel de Superman lo era para mí. Eso es importante, hay una normalización que ocurre”, afirmó a 20minutos.es.



This Is Us: no solo de trofeos vive el ser humano Detalles financieros sobre la dramática serie La ficción que potenció el drama en la pantalla chica, y según el propio Sterling K. Brown, “era propensa a provocar lágrimas” en el público, llegó a su fin el 24 de mayo con la emisión del capítulo 18 de la sexta temporada. Evitemos los detalles del desenlace para no spoilear a quienes por h o por b descubrieron más tarde This Is Us, pero concentrémonos en los números. Sterling (Randall) junto a los otros cinco actores principales de la serie -Mandy Moore (Rebecca), Milo Ventimiglia (Jack), Chris Metz (Kate), Justin Hartley (Kevin), Susan Kalechi (Beth) y Chris Sullivan (Toby)- habrían cobrado un bono de US$ 2 millones antes de grabar la última temporada. Pero, además, se les habría abonado US$ 250.000 a cada uno por cada capítulo, según publicó The Hollywood Reporter. Estas cifras suponen un total de US$ 4,5 millones por toda la temporada. A su vez, el contrato inicial de Sterling figuraba entre los más altos: percibía US$ 75.000 por episodio. Sin embargo, Chris Metz y Justin Hartley, sus hermanos en la ficción, ganaban la mitad. En tanto, Mandy Moore y Milo Ventimiglia, padres de los trillizos, eran los que percibían el mayor sueldo del elenco al cobrar US$ 85.000 por capítulo.