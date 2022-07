"La sinceridad es la virtud más sobrevalorada socialmente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

— La histeria por la limpieza y el orden.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

— La falta de humildad.



—¿Cuál es su estado mental más común?

— Pensativo.



—¿Cómo le gustaría morir?

— Durmiendo.



—¿Qué no perdonaría?

— Alguna traición muy grande de un ser querido.



—¿Qué le hace reír?

— El humor rebuscado, sarcástico.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

— Estar siempre, incondicionalmente.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

— Tengo muchísimas. Empezando por recorrer el mundo.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

— No tengo.



—¿En qué ocasiones miente?

— El Dios en el que no creo, sabrá.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

— Paso.



—¿A qué persona viva admira?

— A mi tío y a mi hermano.



—¿Cuál es su mayor miedo?

— La muerte.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

— Me gustaría ayudar mucho más a la gente en situación de calle.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

— La sinceridad.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

— Dicen que soy poco simpático; es la apariencia.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

— Cantar bien.



—¿Cuál es su mayor logro?

— Todo lo que me propuse, hasta ahora, lo cumplí.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

— Mi perro y mi guitarra.



—¿Qué palabras o frases usa más?

— En realidad…



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

— Cuando niño, en la casa de mi abuela.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

— Superman.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

— Los que donan horas y horas de sus vidas ayudando a los más necesitados.



—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?



— Convertido en pájaro, seguramente.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

— Robocop.