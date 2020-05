¿Quién es Shira Haas, protagonista de Poco Ortodoxa?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todo son dualidades, opuestos, contradicciones. La fragilidad y la fortaleza, el judaísmo y Alemania, las estructuras que sobreviven al tiempo y las que se rompen para liberarse, la opresión y la liberación. Todo en Poco Ortodoxa, la miniserie de Netflix creada a partir del relato autobiográfico de Deborah Feldman, es tensión, se mueve en un hilo que está siempre a punto de romperse. Y todo recae en un mismo cuerpo, en una misma cara, en una misma voz.

Todo en Poco Ortodoxa está contenido en Shira Haas, protagonista de la serie que viene siendo tendencia en Netflix en los últimos días. Ella, una actriz israelí de 24 años, es la encargada de interpretar a Esther Shapiro, una joven nacida y criada en una comunidad judía ortodoxa jasídica en el barrio de Williamsburg, en Nueva York, en pleno siglo XXI, que, después de casarse en un matrimonio arreglado por su familia, decide irse a Berlín para dejar atrás su historia, sus tradiciones, su cultura y empezar una nueva vida.

En cuatro capítulos largos la serie muestra dos mundos y sus realidades y en ellos la transformación de Esther: el pasado en Nueva York, oprimida, criada por sus abuelos y entrenada para ser una buena esposa y lograr que su esposo, a quien conoce un día antes de casarse, se sienta “un rey”, el pasado que no entiende de libertad ni de derechos, de placer ni de goce. Y el presente en Berlín, en la soledad de un país que mató a sus antepasados y le generó a su gente la herida más grande de toda su historia, con poco dinero y descubriendo otra realidad en la que ella es dueña de su propia vida.

“No es una historia sobre la existencia de Dios ni nada parecido… es una historia sobre el derecho a tener una voz propia”, dijo Shira en el documental Poco Ortodoxa: Detrás de cámara, de Netflix.

Con Esther, Shira hizo un trabajo sutil, profundo, sensible, conmovedor. Todo en Poco Ortodoxa es la actuación de Shira.

Talento

Shira Haas empezó a actuar a los 14 años en Israel

Shira nació en Tel Aviv, donde aún vive. A los tres años fue diagnosticada de un cáncer de riñón al que sobrevivió después de dos años de tratamiento. Su pasión por el arte viene desde que es una niña y a los 14 años debutó en producciones del Teatro Cámeri, uno de los más importantes de Israel.



En la pantalla todo empezó cuando tenía 16 años y estudiaba arte dramático en una escuela de actuación. En ese momento un conocido director de castings israelí le escribió por Facebook, le pidió perdón por contactarla por esa vía pero que quería que fuera a un casting para una película. “El director de casting me nombró todas las películas en las que había trabajado para que yo supiera que no era un pervertido”, contó en una entrevista.

Shira no era una inexperta cuando llegó a Netflix. A pesar de tener 24 años, tiene una carrera amplia en el cine israelí y es una estrella en su país.

La audición era para la película Princess, para la que necesitaban a una actriz joven que pudiera interpretar a Ada, una niña de 12 años que se refugia en un mundo de fantasía para poder evadir el real, lleno de injusticias y abusos. Allí, al igual que en Poco Ortodoxa, su actuación hace a casi toda la trama. Este filme fue el inicio y también la posibilidad de abrir las puertas del mundo; fue presentado en varios festivales internacionales, como el de Sundance, que la puso en la mira de varios representantes, productores y directores. Además, por su interpretación allí —“verdaderamente destacada”, según dijo en su momento The New York Times— ganó el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Jerusalén y en el Festival Peace and Love, de Suecia.

Consiguió un representante en Estados Unidos y en 2015 fue parte del elenco de Una historia de amor y oscuridad, la primera película dirigida por Natalie Portman, una adaptación de la novela autobiográfica de Amos Oz, que filmó en Israel en idioma hebreo. Si bien no recibió las mejores críticas, la película fue presentada en el Festival de Cannes de ese mismo año.



Dos años después estuvo, junto a la actriz Jessica Chastain, en la película Un refugio inesperado. También en 2017 fue parte del elenco de Foxtrot, filme israelí que estuvo nominado como Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar.



En 2018 estuvo en el elenco de la adaptación que el director australiano Garth Davis hizo de María Magdalena, en la que compartió elenco con Joaquín Phoenix.



Para entonces Shira ya había participado, además, de varias series de la televisión israelí que la habían consagrado con las grandes audiencias: Shtisel, El joyero, Hazoref, El principio de cambio, Harén, y El director. Entre estas, Shtisel alcanzó un gran éxito en su país y se expandió mundialmente gracias a su incorporación como contenido de Netflix; ahora prepara su tercera temporada.



Sin embargo, todo cambió cuando Anna Winger, creadora de Poco Ortodoxa, necesitaba encontrar a una actriz para darle vida a Esther Shapiro. No podía ser cualquiera. Tenía que tener la capacidad de tener la inocencia de una niña y la rebeldía de una mujer. Tenía que poder transitar por diferentes estados y en diferentes realidades. Tenía que tener la capacidad para reír y para llorar solo con la mirada. Shira podía con todo.



Dos meses antes de empezar a filmar Shira se fue a Alemania. El personaje no solo requería de toda su capacidad expresiva, sino que también implicaba un gran trabajo de investigación. Tuvo que leer libros, conversar con personas pertenecientes a la comunidad judío ortodoxa Satmar en la que vive Esther y aprender a hablar Yiddish, el idioma que utilizan los judíos ultraortodoxos en el centro del relato.



“Creo que probablemente se trata de uno de los personajes más complejos que haya interpretado, por muchas razones, sobre todo porque tiene muchos elementos diversos. Es muy frágil y muy fuerte al mismo tiempo. Y tiene muchísimas dudas. Se siente muy indiferente pero también quiere encajar en la comunidad. Tiene muchos conflictos en su interior, que realmente se expresan en cada escena. Interpretar a Esti en Poco Ortodoxa es un regalo increíble como actriz. Es muy desafiante e intento dar lo mejor de mí en cada momento”.