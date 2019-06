Selton Mello, el héroe atormentado de "El mecanismo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque tiene 47 años, su carrera como actor tiene varias décadas. Su rostro se ha vuelto familiar al encarnar al excomisario Marco Ruffo, el investigador de la serie El Mecanismo, que actualmente emite Netflix en su segunda temporada. Su trabajo como el atormentado detective que revela la trama de corrupción que involucra a los hombres más poderosos de Brasil ha sido muy elogiado. Sin embargo, pese al éxito, el actor ha confesado que siente la necesidad de hacer una pausa. Aún es una incógnita si volverá a ser visto en la piel de Ruffo, ya que la polémica serie creada por José Padilha promete seguir en pantalla.

Selton Mello es actor y director de cine, aunque es más conocido como lo primero que como lo segundo. Comenzó a actuar desde niño en programas televisivos de su país, pero poco a poco se consolidó en su paso por la dirección de películas.

En Brasil, su rostro se hizo conocido en varias producciones televisivas, y entre 2004 y 2008 fue conductor de un programa cultural, Tarja preta, centrado principalmente en el cine.

Selton Mello con Rodrigo Santoro en la primera temporada de "Tarja Preta".

En 2009, Mello probó su capacidad de hacer del cine una herramienta crítica afilada. Ese año estrenó el largometraje Jean Charles, basado en el caso del joven electricista brasileño Jean Charles de Menezes que en 2005 fue literalmente acribillado a balazos en Londres por efectivos policiales británicos que lo confundieron con un terrorista.

Como director se destaca su tercer film (estrenado en 2017) con el título La película de mi vida, que cosechó las mejores críticas y resultó un éxito de taquilla entre las películas latinoamericanas del año.

“Es una película que habla de familia. Yo soy muy ligado a mis padres, por eso les dedico la película. Está basada en una novela chilena, pero me encantó la sensibilidad artística, como una forma de poesía”, dijo el propio Mello en una entrevista concedida a poco del estreno.



La voz grave y sugerente de Selton Mello ha sido también una de sus principales armas. De hecho, en la serie de Padilha la voz en off del protagonista lleva el relato en un recurso que el director ha hecho como su marca (las dos Tropas de Elite, por ejemplo). El actor también da voz e interpreta al protagonista del film de animación Rio 2096: Una historia de amor y de furia, donde dobla al guerrero inmortal de la aventura y también su voz en off es un recurso de esa película.

La serie creada por Padilha ha sido objeto de una fuerte polémica, sobre todo por sus contenidos políticos. Entre sus detractores se le cuestiona el uso que ha hecho en la trama del caso de corrupción que ha involucrado a las principales figuras políticas, dos presidentes incluidos, de su país.

El comisario en acción. Foto: Netflix.

De hecho, El Mecanismo apenas disimula bajo nombres supuestos a sus modelos reales. El poderoso empresario Ricardo Brecht no es otro que Marcelo Odebrecht, el dueño de la mayor constructora latinoamericana y artífice de la red de corrupción que involucró a todo el sistema político brasileño. Uno de los conspiradores más conspicuos detrás del juicio político a la expresidenta Dilma Rousseff es Samuel Thames, no es otro que Michel Temer. La propia presidenta Rousseff se convierte en Janet Ruscov y el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva pasa a ser Joao Higino o Gino. Una de las piezas clave de toda la trama -el cambista (doleiro) Alberto Youssef en la vida real- pasa a ser en la serie Roberto Ibrahim.



¿Pero quién es el comisario Marco Ruffo? ¿Existió en realidad? El personaje está inspirado en uno de los investigadores de la Policía Federal que actuó en el caso desde el principio, y se encuentra actualmente jubilado. Se trata del comisario Gerson Machado, oriundo de Londrina, estado de Paraná, al igual que el personaje de ficción.

Interpretando a Jean Charles Menezes en la película homónima.

En 2008, Machado inició una investigación en torno al doleiro Yousseff, antes de que se iniciara propiamente la Operación Lava Jato. Ocho años más tarde, Machado fue apartado de su cargo y prejubilado. Al igual que su alter ego sufrió una fuerte depresión. Los actos, a veces francamente ilegales del investigador en la ficción no se corresponderían a los de su modelo real.



El personaje Ruffo, en tanto, termina siendo el perfecto antihéroe noir de la trama.