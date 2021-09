Seis Sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

EL GUSTO — Para huesos fuertes no alcanza con leche



Huesos fuertes que con la edad en lo posible no se fracturen y no se vean afectados por la osteoporosis: eso lo deseamos todos para nuestros cuerpos. El calcio tiene un papel importante pero necesita ayuda. “Sin vitamina D, el calcio no puede ser absorbido por los huesos”, dice Achim Bub, director del Centro de Estudios de Alimentación del Instituto Max Rubner. ¿Y qué comer además de leche? Pescados ricos en grasas como el arenque o el salmón, quesos como el parmesano y el emmental y verduras como col rizada, espinaca, rúcula o brócoli. Fuente: EP/DPA

LA VISTA — British Museum ofrecerá “viaje en el tiempo”



El British Museum de Londres ofre- cerá al visitante un “viaje en el tiempo” para indagar en la riqueza cultural de Perú y sus tradiciones milenarias con una exposición que abrirá sus puertas el 11 de noviembre. En un comunicado, el prestigioso museo indica que hasta la capital británica viajarán unos 40 objetos antiguos, algunos con más de 3.000 años de antigüedad, para ser expuestos hasta el 20 de febrero de 2022. El préstamo procede de nueve museos y serán mostrados junto con alrededor de otras 80 piezas. Fuente: EFE

EL OÍDO — Música ayudó a J Balvin a superar la depresión



La depresión y la ansiedad le pegó duro a J Balvin en tiempos de pandemia. Lo compartió en sus redes sociales a finales de 2020. En todo ese tiempo, una de las terapias más interesantes para el cantautor fue grabar aproximadamente 60 canciones para expresar lo más profundo de su ser y presentar a su público al verdadero José Álvaro Osorio Balvin. Dijo que una de las más difíciles de escribir fue Querido Río. Reveló que lloró durante la grabación. Su nuevo álbum mezcla perreo, balada, trap y el dancehall, entre otros géneros. Fuente: Excelsior

EL OLFATO — El olfato ayuda a los colibríes a evitar el peligro



Un activo sentido del olfato permite a los diminutos colibríes detectar el peligro con antelación suficiente como para evitarlo, según un estudio de la Universidad de California Riverside. Los científicos no creían anteriormente que las aves tuvieran la capacidad de oler cosas pero ahora se ha demostrado por primera vez que los colibríes no solo pueden oler insectos, sino que el olor puede ayudarlos a mantenerse fuera de peligro mientras buscan néctar para comer. El estudio fue publicado en la revista especializada Behavioral Ecology and Sociobiology. Fuente: EP/DPA

EL TACTO — Proyecto desarrolla textiles higiénicos para el espacio



El Laboratorio Textil de Viena y el Foro Espacial Austriaco investigan una solución para que en el futuro la ropa interior utilizada en el espacio pueda llevarse durante más tiempo sin que pierda sus propiedades higiénicas. En la actualidad, los astronautas llevan su ropa interior durante varios días antes de deshacerse de ella. Lo que se busca es un material que mantenga a raya las bacterias nocivas con los productos excretores de otras bacterias. El reto consiste en determinar si el método se puede aplicar en las condiciones especiales del espacio. Fuente: EP/DPA