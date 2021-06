Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

EL GUSTO — La lechuga, el afrodisíaco de los antiguos egipcios



El alimento que los antiguos egipcios apreciaban por sus propiedades afrodisíacas es, en realidad, uno de los ingredientes más populares de nuestra dieta: la lechuga. De hecho, se vinculaba a esta verdura a Min, el dios de la fertilidad, que aparece retratado con dicha planta en varias oportunidades en el antiguo Egipto. Es que se consideraba que la lechuga era beneficiosa para aumentar la fertilidad en las mujeres, mientras que en los hombres su ingesta propiciaba un mayor deseo sexual. También utilizaban como afrodisíaco al fruto de la mandrágora. (Fuente: El Tiempo)

LA VISTA — El tamaño de la pupila influye en la inteligencia



El tamaño de la pupila podría estar relacionado con la capacidad cognitiva, es decir, la inteligencia de las personas, sugiere un estudio del Instituto de Tecnología de Georgia. De acuerdo con la investigación, publicada en la revista Scientific American, cuanto más grande es el tamaño de la pupila existe un mayor grado de inteligencia. Para llegar a este hallazgo, los investigadores analizaron, mediante las dilataciones de pupilas, la cantidad de esfuerzo mental que las personas usaba para completar tareas de memoria, pruebas de razonamiento y atención.

EL OÍDO — Luego de los 50, hay que chequear y prevenir



Hay que acostumbrarse a examinarse el sentido del oído porque a partir de esa edad es que la ciencia ha encontrado que aumenta la probabilidad de pérdidas auditivas. En términos generales, no solemos prestarle la atención debida. Y eso que hay consenso entre médicos que ese sentido merece mucho más cuidado que el que le dispensamos, porque se trata de uno que es muy sensible a factores externos como, por ejemplo, los ruidos en un ambiente laboral. A su vez, también se recomienda no desdeñar de los aparatos auditivos, que suelen ayudar mucho. (Fuente: Estrella Digital)

EL OLFATO — Perros, miren que nosotros también olemos mucho



Hasta hace unos pocos años, se cal- culaba que el ser humano podía detectar aproximadamente 10.000 olores distintos, pero resulta que somos capaces de distinguir muchos, muchísimos más. De acuerdo a un estudio de la Universidad Rockefeller, podemos llegar a detectar hasta mil millones de aromas. Incluso esa impresionante cifra, dijo el encargado del experimento Andreas Keller, puede ser una estimación a la baja (!) Keller señaló, para relativizar la impresionante cifra, que cotidianamente no llegamos a usar tanto el olfato. (Fuente: Diario de Sevilla)

EL TACTO — El contacto del pie con la pelota a la hora del penal



Es uno de los momentos de más tensión y dramatismo en un partido de fútbol: el instante en el cual el pie toca a la pelota para que esta salga disparada hacia el arco y llegue a la red en un penal. El lugar común sigue postulando que es algo similar a un juego del azar. Pero un investigador español llegó a la conclusión, expuesta en el libro La ciencia de los campeones, que de azar tiene muy poco. En un penal intervienen la estadística, las matemáticas, la bioquímica y la psicología, disciplinas que son decisivas en una tanda de penales. (Fuente: EFE)