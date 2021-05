Seis Sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

EL GUSTO — Crean una pasta plana que cambia de forma



Investigadores del Morphing Matter Lab de la Universidad Carnegie Mellon, de Estados Unidos, desarrollaron una pasta plana que al momento de cocinarse va adquiriendo la forma deseada; el objetivo fue poder ahorrar espacio y materiales durante su almacenamiento. Según los creadores, en las pastas actuales más del 60% del espacio de embalaje se utiliza para envasar aire. Los científicos afirman haberse inspirado en cómo los muebles se empaquetan de manera plana para ahorrar espacio de envoltura y reducir la huella de carbono durante el transporte.

LA VISTA — En 2022 se inaugura museo de Bob Dylan



El próximo 10 de mayo de 2022, se inaugurará el Bob Dylan Center en Tulsa, Estados Unidos. El nuevo museo contará con una colección de más de 100.000 artículos que cubren más de sesenta años de carrera: manuscritos, grabaciones de estudio y de conciertos inéditas, películas y fotografías nunca vistas y diferentes. La inauguración del museo concluye con la catalogación y digitalización de un archivo secreto de las obras de Dylan que fue adquirido por la Fundación de la Familia George Kaiser y la Universidad de Tulsa en 2016.

EL OÍDO — Estudio vincula a la personalidad con gusto musical



La Universidad de Cambridge investigó la relación entre personalidad y gustos musicales para determinar qué dicen de nosotros las listas de reproducción. Así, identificaron dos tipos de personas según el gusto musical: empáticos o metódicos. Al primero lo conforman personas sensibles, aquellas que cuentan con el don de la comunicación y un carácter más solidario. El segundo grupo destaca por ser más medido, calculador y pragmático. Los fans del R&B, el folk y el rock pertenecen al primer tipo, mientras que los del hard rock, el punk, el heavy metal, al segundo.

EL OLFATO — Cumple 100 años el perfume más usado del mundo



Se trata de Chanel No. 5 y su fórmula es uno de los secretos mejor guardados del emporio Chanel. Cuenta la historia, mezclada con un poco de mito, que en 1921, en Niza, la diseñadora de modas francesa Coco Chanel conoció al perfumista Ernest Beaux, que había trabajado para la corte de los zares rusos y le pidió que le prepare un perfume único, que fuera agradable, elegante y diferente a todos los demás. Desde entonces, la fragancia ha sido siempre la misma, al igual que el diseño de su frasco. Fue el perfume favorito de celebridades como Marilyn Monroe.

EL TACTO — ¿Hay vínculo entre el coronavirus y la calvicie?



Científicos de Estados Unidos, España e India advirtieron que los casos graves de coronavirus son 2,5 veces más probables en hombres con calvicie de patrón masculino que en aquellos con tupida cabellera. Denominada científicamente alopecia androgenética, la calvicie de patrón masculino es una forma de pérdida de cabello genéticamente determinada que afecta a alrededor del 50% de los hombres mayores de 50 años. Se presenta como un adelgazamiento del cabello en las áreas temporales del cuero cabelludo antes de avanzar para afectar también la corona del cráneo.