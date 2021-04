Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

EL GUSTO — A falta de focas, buenos son los huevos de pato



Los osos polares, cuyos hábitos de de caza se han visto alterados por el cambio climático y la falta de focas, recurren a los nidos de patos para comer los huevos, aunque con escaso éxito. Para estudiar los cambios concretos causados por estas modificaciones en los hábitos de caza de los osos, investigadores canadienses han seguido a una veintena de animales con ayuda de drones. Han visto a estos depredadores atacando los nidos de patos Eider para comerse los huevos y regresan a nidos ya vaciados con la esperanza de encontrar alimentos. (AFP)

LA VISTA — Le pega a la pelota con los ojos cerrados



Hubert Hurkacz, quien se convirtió en el primer polaco en ganar un Masters 1.000, se conoce de memoria cada centímetro de la pista porque cierra los ojos cuando conecta la pelota con su raqueta. “Siempre lo he hecho, aunque sé que abrirlos me podría ayudar. En el futuro voy a intentar cambiar”, dijo en Miami tras vencer a Jannik Sinner. Hurkacz proviene de una familia de deportistas. Su madre fue número uno júnior en Polonia. Sus tíos también jugaron al tenis y su abuelo fue internacional del voleibol. (As)

EL OÍDO — Tren en miniatura hace sonar melodías



En el museo Miniatur Wunderland de Hamburgo, un tren en miniatura avanza a lo largo de una vía rodeada de tres mil vasos llenos de agua, tocando una serie de composiciones de música clásica a su paso. Como el museo se vio forzado a cerrar por la pandemia, el fundador Frederik Braun y su equipo tuvieron tiempo libre y pasaron semanas configurando un musical que puede ser visto en YouTube. El esfuerzo valió la pena, ya que el museo obtuvo el récord mundial Guinness por la melodía más larga interpretada por un tren en miniatura. (Reuters)

EL OLFATO — Invento para sacar el mal olor a la ropa sin lavar



La marca Bosch pondrá a la venta a finales de mayo un dispositivo portátil que elimina los olores de la ropa seca sin lavarla a través de plasma. Bosch FreshUp sirve para eliminar los olores de prendas en seco que se han utilizado una vez y no requieren ser lavadas, o para otros productos textiles como almohadones u osos de peluche que “casi nunca” se lavan, según aseguran en su página oficial. La supresión del olor se consigue gracias a tecnología de plasma generada por partículas cargadas tras un proceso de ionización. Tarda dos minutos. (El Mundo).

EL TACTO — Rusos crean piel artificial para vendar heridas



Investigadores del Instituto de Bio-física Teórica y Experimental de la Academia de Ciencias de Rusia desarrollaron un tejido para vendar heridas y lesiones que activa la cicatrización. Además de proteger de infecciones, esta piel artificial crea las condiciones óptimas para el crecimiento celular y permite que “el aire y el vapor de agua pasen a través de ella para que la herida debajo de dicho recubrimiento no se seque ni se moje”, indica un comunicado. Una vez terminado el tratamiento, la almohadilla de látex se desprende fácilmente de la herida. (RT)