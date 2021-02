Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

EL GUSTO — Restaurante logró estrella Michelin en 20 días



La pandemia trajo muchas penurias, pero también historias sorprendentes como la de Behind, un restaurante de Londres que consiguió su primera estrella Michelin a los 20 días de su apertura, un reconocimiento prácticamente inédito. Andy Beynon es el propietario del local que abrió sus puertas el octubre del año pasado, poco antes de que se decretara el segundo confinamiento en Inglaterra. Así, fueron pocos los comensales que degustaron sus propuestas, pero eso no fue un impedimento para dar una buena impresión a los inspectores de la Guía Roja. Fuente: La Vanguardia.

LA VISTA — Anomalías en pacientes con COVID-19



Los exámenes con imágenes por resonancia magnética (IRM) han detectado anomalías significativas en los ojos de algunos pacientes en casos graves de COVID-19, según un artículo que publica el martes pasado en la revista especializada Radiology. El estudio, realizado por un equipo en Francia, apunta a la conveniencia de realizar un examen de los ojos a estos pacientes a fin de detectar posibles consecuencias oftalmológicas, potencialmente graves, del coronavirus y darles el tratamiento apropiado. Fuente: El Universal.

EL OÍDO — Amor posesivo, el tema más común en éxitos del pop



Las metáforas más utilizadas en las canciones de amor más populares hablan de cercanía y posesión del otro, según un estudio en el que la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha analizado los éxitos musicales del pop en Estados Unidos entre 1946 y 2016. Los autores del estudio señalaron que “desde la aterciopelada Prisoner of love de Perry Como, hasta el éxito viral Love yourself de Justin Bieber, el recorrido por las canciones de amor pop más populares de cada época muestra cómo ha ido cambiando la manera de hablar de romanticismo a lo largo de la historia reciente”. Fuente: EFE

EL OLFATO — Cien años del mítico perfume Chanel Nº5



“No hay elegancia posible sin perfu me”, decía Gabrielle Chanel, creadora del icónico Chanel Nº5, que este año celebra su centenario, una fragancia de la que se declaró incondicional Marilyn Monroe y de la que hoy es imagen la actriz francesa Marion Cotillard. Cuando la protagonista de Los caballeros las prefieren rubias contestó a la pregunta de un periodista sobre qué utilizaba para dormir, Marilyn Monroe con un pícaro gesto contestó: “Unas gotas de Chanel Nº 5”. A partir de ahí, el perfume, creado por Ernest Beaux en 1921, pasó a la categoría de mítico.

EL TACTO — Las uvas pueden proteger a la piel de rayos UV



Consumir uvas puede proteger a la piel de los rayos ultravioleta, según investigadores de la Universidad de Alabama (Estados Unidos) en un estudio publicado recientemente en el Journal of the American Academy of Dermatology. De hecho, se cree que los componentes naturales que se encuentran en las uvas conocidos como polifenoles son responsables de estos efectos beneficiosos. Para alcanzar esta conclusión, los expertos analizaron el impacto de consumir uva entera en polvo, equivalente a 2,25 de uvas por día, durante 14 días contra el fotodaño de la luz ultravioleta.