Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

EL GUSTO—Alianza entre PepsiCo y Beyond Meat



PepsiCo Inc y Beyond Meat Inc dijeron que formarán una empresa conjunta para desarrollar y vender bocadillos y bebidas a base de proteínas vegetales. Las alternativas a la carne a base de plantas, como las hamburguesas de Beyond Meat, han ganado popularidad en los últimos años a medida que los consumidores buscan ampliar o cambiar dietas a base de pollo, cerdo y carne vacuna. Beyond Meat sufrió una pérdida sorpresiva de la demanda de sus productos tras un aumento inicial al comienzo de la pandemia de COVID-19. (Reuters)

LA VISTA —Picazón y dolor de ojos: síntoma de COVID-19



Un estudio publicado en BMJ Open Ophthalmology mostró que tener picazón y dolor en los ojos podría ser un síntoma temprano de COVID-19; estos problemas oculares podrían ser una respuesta del cuerpo ante la infección con el coronavirus. Los pacientes entrevistados dijeron sentir fotofobia, comezón y dolor. Esto último aumentó durante la enfermedad. El ojo ha sido reconocido como uno de los órganos por los que puede ingresar el virus al cuerpo; por eso es vital no tocarse la nariz, la boca y los ojos y lavarse las manos.

EL OÍDO — Secretos del oído interno de los primates



Un estudio liderado por el Instituto Catalán de Paleontología aportó nuevos datos sobre la evolución humana tras estudiar la morfología del oído interno de dos primates que convivieron en el Mioceno, hace unos 10 millones de años. Se analizó el parentesco entre el Hispanopithecus y el Rudapithecus a partir de la morfología de los canales semicirculares de su oído interno. Se ha confirmado que ambos géneros de homínidos son distintos y muy similares a los chimpancés y a los bonobos actuales, mientras que los orangutanes se habrían alejado más. (EFE)

EL OLFATO — Perros entrenados para detectar coronavirus



Miami Heat, el equipo de NBA, utilizará perros que detectan el coronavirus para escanear a los aficionados en la Arena American Airlines que asistan a los encuentros. El equipo informó en su sitio web que han implementado una serie de medidas de seguridad ante la COVID-19 para “ayudar a mitigar el riesgo de exposición” y hacer la experiencia del juego lo más segura posible. “En un esfuerzo por mejorar aún más la seguridad de los invitados y el personal, todas las personas serán escaneadas a su llegada por un perro de detección”, señalaron.

EL TACTO — Primer doble trasplante: brazos y hombros



Un equipo médico de la ciudad de Lyon realizó con éxito el primer doble trasplante de brazos y hombros a un paciente que había perdido sus extremidades hace 23 años.



“Empiezo a considerarlos como propios”, explicó el islandés Félix Gretarsson sobre sus nuevos brazos, injertados a nivel del hombro, el pasado miércoles 13 de enero.



Dos semanas después de esta intervención sin precedentes, este obrero electricista, de 48 años, explicó al semanario Tribune que su período post operatorio va “muy bien”, según indica la agencia AFP.

EL INSTINTO — El bebé panda que arrasa en redes sociales



El video de un bebé panda, que se, aferra desesperadamente a la pierna de un cuidador de un zoológico de Corea del Sur, fue visto más de cuatro millones de veces en el portal de YouTube. En este video de dos minutos, que se ha convertido en viral, un guardia pesa a la pequeña Fu Bao sobre una báscula antes de apoyarla en el suelo en el zoológico de Everland, cerca de la ciudad de Seúl. Pero el bebé panda de seis meses, cuyo nombre significa “tesoro que trae felicidad”, no parece querer separarse de su cuidador y enrolla sus patas alrededor de su pierna.