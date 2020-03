Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

EL GUSTO —Hallan porqué el plástico atrae a tortugas marinas



El plástico puede ser peligroso para las tortugas marinas, pues las criaturas pueden confundir su olor con comida, según una investigación realizada por la Universidad de Florida, en Estados Unidos. “Descubrimos que las tortugas bobas (también conocidas como caguamas) responden a los olores de los plásticos de la misma manera que responden a los olores alimentarios, lo que sugiere que las tortugas pueden ser atraídas a los desechos plásticos no solo por su aspecto, sino por su olor”, dijo en un comuncado Joseph Pfaller, uno de los investigadores que realizó el estudio.

LA VISTA—El coronavirus popularizó una película



En 2013 el cineasta surcoreano Kim Sung-Su estrenó su película Virus; sin embargo, su pico de popularidad llegó ahora, en tiempos de coronavirus, y logró picos de visualización y se convirtió en tendencia de la plataforma Netflix. La trama gira en torno a, como dice el título, un virus gripal H5N1 que atemoriza a Corea del Sur. Según escribió la periodista Belén Fourment en Tv Show, hay terror, ciencia ficción, comedia y romance, y la historia, aunque algo similar a lo que ocurre con la pandemcia del COVID-19, es exagerada.

EL OÍDO —Hay que escuchar bien para no caerse



Oír o no oír puede repercutir sobre el equilibrio de los seres humanos. Una investigación realizada en Estados Unidos aporta una mayor comprensión entre el sentido del oído y el equilibrio, en particular cuando se trata de personas de avanzada edad. Las caídas son la principal causa de lesiones mortales en Estados Unidos y uno de los científicos del estudio dijo: “Nunca se ha comprendido del todo la razón de que las personas mayores con problemas de audición tenga peor equilibrio, aunque se cree que está relacionado con el oído interno”. Fuente: NCYT.

EL OLFATO—Crean nueva computadora con “nariz y olfato”



Investigadores de Intel Labs y la Universidad de Cornell en Nueva York probaron la capacidad del procesador de investigación neuromórfica “Loihi”, de identificar sustancias químicas peligrosas en presencia de interferencias y obstrucciones considerables, de acuerdo con una publicación conjunta en Nature Machine Intelligence. Con una muestra, Loihi pudo aprender olores sin modificar el almacenamiento de los olores memorizados previamente, demostrando una precisión de reconocimiento superior a los métodos convencionales de vanguardia.

EL TACTO—Perdió la vista por tatuarse un ojo con tinta para piel



Una joven perdió la vista después de que un artista del tatuaje falló en el intento de teñir sus globos oculares de negro, según informa el Daily Mail. Aleksandra Sadowska, que vive en Wroclaw, oeste de Polonia, fue al tatuador después de decidir que quería imitar a un famoso artista de rap llamado Popek, que se tiñó sus globos oculares de negro. Después de perder la vista completa en su ojo derecho, los médicos le dijeron a Aleksandra que el daño era irreparable. Durante la investigación se descubrió que el tatuador había usado tinta para tatuar la piel.