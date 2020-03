Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

EL GUSTO —La mejor chef mujer del mundo es mexicana



La mexicana Daniela Soto-Innes fue nombrada la mejor chef del mundo por la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants 2019. Nacida en la Ciudad de México, la joven cuenta con dos restaurantes de comida mexicana: Atlas y Cosme, los cuales maneja en conjunto con el chef Enrique Olvera. Ambos sitios han conquistado el corazón de los neoyorquinos y desde 2017, Cosme fue reconocido como uno de los mejores restaurantes del mundo. A los 25 años, la joven ya había ganado un premio Rising Star de la prestigiosa Fundación James Beard.

LA VISTA—Disney hará un documental sobre The Beatles



Disney confirmó este miércoles que estrenará mundialmente en cines el documental The Beatles: Get Back, que cuenta con material inédito de la mítica banda británica, su último concierto en directo como grupo y escenas de la grabación de su disco Let It Be. “Ningún grupo musical ha tenido el impacto que tuvieron los Beatles en el mundo, y The Beatles: Get Back permite conocer de cerca cómo trabajaban estos genios creadores en un momento fundamental de la historia de la música”, aseguró Bob Iger, ejecutivo de Disney.

EL OÍDO—Jorge Drexler y una canción por el coronavirus



El martes pasado el músico uruguayo compartió en sus redes sociales la canción Codo a codo, inspirada en los cambios de hábitos generados por la pandemia del coronavirus. “Me desperté en San José, Costa Rica, con la sensación evidente de que íbamos a tener que posponer los conciertos”, escribió. “Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. Intentando entender esta época en la que la manera de mostrar afecto por otra persona, pasa por no darle la mano, para que el virus cabrón este no se salga con la suya”.

EL OLFATO—Contaminación del aire amenaza más que enfermedades



La pérdida de esperanza de vida causada por la contaminación del aire es mayor que muchos otros factores de riesgo, como fumar o las enfermedades infecciosas, aseguró un nuevo estudio del Instituto Max Planck de Química y el Centro Médico de la Universidad de Maguncia, Alemania. “Nuestra comparación de diferentes factores de riesgo globales muestra que la contaminación del aire ambiente es una causa principal de mortalidad prematura y pérdida de la esperanza de vida”, aseguró el director del Centro de Cardiología del Centro Médico de la Universidad, Thomas Münzel.

EL TACTO—Museo ofrece la historia mundial del tatuaje



El Museo Pushkin de Moscú ofrece estos días un paseo por la milenaria historia del arte del tatuaje con una exposición de unas 170 piezas traídas de París y cedidas por otros museos y coleccionistas rusos. “El objeto más antiguo que exponemos es una cucharilla egipcia del siglo XIV A.C. y el más reciente es del mes pasado, por lo que hablamos de más de 3.000 años de la historia del tatuaje”, dijo a Efe Varvara Shkermeneva, comisaria de la exposición. Se trata de una exposición organizada conjuntamente con el Museo Branly de París, donde su primera edición vio la luz en 2014.