Seis sentidos

EL GUSTO—Clausuran restaurante Michelín

El restaurante The Square, de Marlon Abela y con una estrella Michelín, fue clausurado por administradores británicos mientras se servía el almuerzo el 31 de enero, la fecha del “brexit”, según los medios del sector gastronómico. Los administradores judiciales se presentaron en el establecimiento, ubicado en el exclusivo barrio de Mayfair, meses después de que Abela afrontase dificultades financieras. Según EFE el dueño está a cargo de Marlon Abela Restaurant Corporation, corporación propietaria también de “The Greenhouse” y “Umu”, ambos con dos estrellas Michelin.

LA VISTA—Pelea de ratones gana premio a mejor fotografía



La imagen de una pelea entre ratones en el metro de Londres fue elegida por el público como la mejor fotografía del año en los premios Wildlife Photographer of the Year, organizados por el Museo de Historia Natural del Reino Unido. “Pelea en la estación”, tomada por Sam Rowley recibió 28.000 votos dentro de la categoría “lo mejor del resto” de la LUMIX People’s Choice, donde compiten imágenes que no se hicieron con los premios profesionales del concurso, uno de los galardones internacionales más importantes de fotografía natural.

EL OÍDO—Joaquín Sabina y un golpe que lo dejó en camilla



El cantante Joaquín Sabina le dio un buen susto a sus seguidores al caerse fuera del escenario durante un concierto que ofrecía junto con Joan Manuel Serrat en Madrid, en el WiZink Center. Fue llevado en camilla fuera de la vista del público y fue sido examinado por los médicos. Poco después volvió en una silla de ruedas empujada por Serrat para anunciar que se suspendía el concierto porque se había hecho daño en un hombro. A la noche fue intervenido quirúrgicamente en el hospital de Madrid por un hematoma intracraneal. Fuente: El País de Madrid

EL OLFATO—Pérdidas millonarias por aire contaminado



La contaminación del aire por el uso de combustibles fósiles es la causa de 4,5 millones de muertes prematuras cada año en todo el mundo, pero además acarrea pérdidas económicas globales estimadas en 2,9 billones de dólares o 2,6 billones de euros. Eso supone un coste de 8.000 millones de dólares diarios (7.333 millones de euros) y equivale al 3,3 % del Producto Interior Bruto (PIB) mundial, apunta el informe “Aire Tóxico: El precio de los combustibles fósiles”, elaborado por Greenpeace y el Centro para la Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA, en inglés). Fuente: EFE

EL TACTO—Parche adhesivo ayuda a controlar niveles de glucosa



Investigadores estadounidenses han desarrollado un parche adhesivo inteligente, del tamaño de una moneda, que ayuda a controlar los niveles de glucosa a las personas con diabetes y, al mismo tiempo, permitir administrar la dosis de insulina necesaria. Probado ratones y cerdos, los investigadores, cuyo trabajo ha sido publicado en la revista Nature Biomedical Engineering, han solicitado su aprobación a la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) para poder probarlo en personas cuanto antes. Fuente: La Nación.