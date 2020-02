Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

EL GUSTO —De bolsos de lujo a un restaurante en Japón



La marca Louis Vuitton, famosa por sus bolsos y derivados de estampado autorreferencial, ahora apunta al negocio gastronómico. Con una decoración a base de la calidez de la madera -pero con un terminado sofisticado y limpio, que respeta la tradición del lugar- y asientos de colores primarios, el restaurante está justo después del Café V, también de la marca, y dentro de la tienda de lujo de cuatro pisos en Osaka, Japón. El diseño de la tienda y el restaurante fue pensado por el arquitecto estadounidense Peter Marino. Fuente: Infobae.

LA VISTA—Bucear para encontrar la imagen que hable



El fotógrafo Shane Gross se sumerge en el mar para buscar la mejor imagen. En una de esas expediciones por las Bahamas supo, por un grupo de submarinistas, que cerca de donde estaba había una imagen que querría captar: una tortuga muerta que había quedado enredada entre los hilos de una red de pescadores, con el anzuelo en la boca. Tomó la foto, la tituló Víctima y obtuvo el premio Ocean Art 2019. A BBC contó que su intención es concientizar sobre el daño que causa la humanidad a la vida marina.

EL OÍDO—La celebración por los 75 años de Bob Marley



Esta semana se cumplieron 75 años del nacimiento del músico jamaiquino y eso se conmemoró de diferentes maneras. La revista Rolling Stone eligió recordar a Marley a través de una serie de fotografías tomadas por el inglés Dennis Morris: “Nos encontramos por primera vez en 1973 y él me preguntó cómo era ser joven y negro en Inglaterra”. La charla con Morris, que aún no había terminado el liceo, hizo que Marley lo invitara para el resto de la gira: “Al otro día, me llevó con él y los Wailers a la camioneta en la cual viajaban por Inglaterra y así comenzó mi aventura con él”.

EL OLFATO—Los perros pueden detectar el olor a la malaria



¿Cómo? Según la doctora inglesa Claire Guest, que también es directora de la ONG Medical Detection Dogs, oliendo medias ya usadas por niños. “Les hacemos oler medias que habían sido usadas por niños en Gambia. Y nos dimos cuenta que los perros pueden detectar la diferencia entre una media usada por un niño con malaria y otro sano”, explicó. Se calcula que aproximadamente medio millón de personas fallecen cada año a causa de esa enfermedad, mientras que existen aproximadamente 200 millones de personas infectadas. Fuente: Seeker.

EL TACTO—Desarrollan un hilo hecho de piel humana



Según científicos, el hilo desarrollado a partir de tejidos de piel humana podría convertirse en un utensillo más de las cirugías y sería usado para suturar. CNN informó que los estudiosos, de Universidad de Burdeos en Francia, sostienen que el material se adaptaría fácil al organismo de las personas, pero que, además, podría usarse para tejer, hacer crochet y coser cosas que no sean parte del cuerpo. “Estos textiles humanos ofrecen un nivel único de biocompatibilidad y representan una nueva generación de productos de ingeniería de tejidos completamente biológicos”.