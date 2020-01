Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

EL GUSTO — Gana la dieta mediterránea en ranking global



Por tercer año consecutivo, la muy investigada dieta mediterránea ganó la competencia en el ranking 2020 de las mejores dietas de US News y World Report. “Las características distintivas de una ‘mejor’ dieta incluyen equilibrio, mantenibilidad, palatabilidad, amistad familiar, sostenibilidad, y debe ser saludable. La dieta mediterránea tiene marcas de verificación en todos esos cuadros”, dijo el director fundador del Centro de Investigación de Prevención de la Universidad de Yale, el doctor David Katz, quien fue uno de los 25 jueces en el panel. CNN

LA VISTA— La Unión Europea prohibirá reconocimiento facial por 5 años



La Unión Europea plantea la posibilidad de prohibir el uso de la tecnología de reconocimiento facial en lugares públicos por un periodo de hasta cinco años con el fin de avanzar en el desarrollo de soluciones que mitiguen los riesgos que supone. Esta posibilidad se recoge en un borrador de un libro blanco sobre inteligencia artificial (IA), recogido por Politico y Euractiv. Su objetivo es ofrecer una “perspectiva europea” que “promueva el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial en toda Europa”, con énfasis en el cuidado de valores.

EL OÍDO —Plantas con estrés pueden emitir grito ultrasónicode



Cuando una planta es cortada o privada de agua cambia de forma, color y olor. Pero, ¿es posible que esos mismos geranios hayan gritado de angustia? Eso es lo que sugiere por primera vez un singular estudio realizado por Itzhak Khait, de la Universidad de Tel Aviv en Israel, que concluye que, como hacen muchos animales (incluidos los humanos), las plantas también emiten sonidos si están estresadas. En concreto, ultrasonidos que se pueden detectar a varios metros de distancia y podrían dar información a otras plantas y animales sobre su estado. Fuente: ABC

EL OLFATO — Oler limón te hace sentir delgado según un estudio



Las personas se sienten más delgadas y ligeras cuando se las expone al aroma de limón y más gruesas y pesadas cuando huelen aroma de vainilla. Este es uno de los resultados As Light As Your Scent: Effects of Smell and Sound on Body Image Perception, una investigación que explora la relación entre olores y formas corporales desarrollada por la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Sussex y el University College of London. El estudio evidencia que los estímulos olfativos combinados con los auditivos pueden cambiar la percepción del propio cuerpo.

EL TACTO —Un futuro con olfato, tacto y gusto en Internet



La implantación definitiva del 5G, un estándar de comunicaciones móviles que alcanzará transmisiones con menor latencia o retardo, así como mayor volumen de datos, determinará la expansión de las redes. Un estudio recopila las tendencias de consumo a 10 años y las resume en un concepto: el internet de los sentidos, dentro de “un mundo en el que todos los sentidos humanos estén digitalizados”. Los encuestados confían en que gusto, olfato y tacto estén integrados en las conexiones online del año 2030. El informe fue elaborado por Ericsson Consumer & IndustryLab.