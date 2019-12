Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

LA VISTA — Una tempestad del tamaño de Francia



La nave espacial Juno fue testigo de un acontecimiento excepcional: una tormenta del tamaño de Francia. Eso ocurrió en Júpiter. La gigantesca tempestad abarcó 700.000 km cuadrados y se formó por la unión de seis ciclones. Juno llegó a Júpiter hace casi cuatro años y captó a través de su “Junocam” estos fenómenos climáticos. “La naturaleza está revelando una nueva física con respecto a los movimientos de los fluidos y cómo funcionan las atmósferas de los planetas gigantes”, dijo uno de los astrónomos. Fuente: ABC.

EL OÍDO — Nuevos inventos para escuchar al cuerpo



Unos científicos españoles crearon unos aparatos que son aún más precisos que los ya existentes para detectar los latidos del corazón. No siempre el aparato para electrocardiogramas consigue captar los latidos de otras partes del cuerpo. Ahora, estos investigadores consiguieron desarrollar un “transistor orgánicode efecto de campo con puerta electrolítica”, y que servirá para tal propósito. Con dichos aparatos, será posible escuchar hasta los latidos de un pequeño grupo de células o estudiar el crecimiento in vitro, tal es la precisión que tienen. Fuente: NCYT.

EL GUSTO— Los cavernícolas masticaban chicles



Científicos daneses lograron extraer un genoma humano completo a partir de un ‘chicle’ de resina de abedul con 5.700 años de antigüedad. El chicle prehistórico fue encontrado en una excavación en Syltholm, en el sur de Dinamarca. El genoma perteneció a una mujer, que los científicos bautizaron Lola (foto), y el hallazgo permite saber más sobre qué comía la gente hace más de 5.000 años. La información del genoma permitió determinar no solo que esa persona fue una mujer, sino también que tenía ojos azules, pelo morocho y piel tirando a marrón. Fuente: El Mundo.

EL TACTO— Museo en el que importa poder tocar objetos



En México, el Museo Tiflológico, llevó adelante un experimento: apagó todas las luces, no dejó entrar ni un rayo de luz de afuera y le puso venda en los ojos a quienes fueran al museo. Todo para aumentar el efecto pretendido por la la exposición ‘El tacto, rey de los sentidos’, que consta de una docena de obras elegidas por once personas ciegas o con discapacidad visual. Todo para que las personas que sí pueden ver sientan -por un rato-, lo mismo que sintieron las personas ciegas que eligieron las esculturas para que formen parte de la muestra. Fuente: Tetuán.

EL INSTINTO— Las consecuencias de los trasplantes



Luego de que un hombre recibiera un trasplante de médula ósea, las células donantes reemplazaron no solo su sangre, sino también sus espermatozoides, de acuerdo a lo que informó The New York Times. El paciente no ha reportado molestias o problemas, pero el episodio demuestra que el trasplante de médula ósea puede tener resultados imprevistos. Alguien que recibe un trasplante (ya sea algo de piel, un riñón o médula ósea), se convierte en alguien con células de dos genotipos diferentes, que comienzan a coexistir en sus tejidos. Fuente: El Espectador.