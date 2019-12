Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

EL GUSTO — Los únicos a los que les gusta el picante



Causan ardor en la lengua y garganta, generan sed y provocan malestares estomacales o peor. Entonces, ¿por qué consumimos sabores picantes cada vez más? La producción mundial de picantes creció de 27 a 37 millones de toneladas entre 2007 y 2018. Una de las teorías es que nos gustan por sus propiedades antifúngicas y antibacterianas. Otra teoría dice que nuestra relación con lo picante es el resultado del “riesgo restringido”. Comemos picantes por la misma búsqueda de emociones que nos hace subir a una montaña rusa o hacer paracaidismo.

LA VISTA — Galaxias que son como una matrioshka



En 1950, el astrónomo Arthur Hoag descubrió algo un fenómeno que le llamó la atención: una galaxia perfectamente esférica, dentro de otra galaxia, a su vez perfectamente anular. Ese tipo de galaxias son muy infrecuentes en el universo. Apenas son el 0,1% de todas las que existen. Los astrónomos creen que nacen de un choque entre galaxias, en la que una de ellas queda destruida. Estos choques, además, son más frecuentes de lo que se piensa, aunque no den este resultado.

El OÍDO — Las plantas y sus sonidos cuando están estresadas



Investigadores israelíes hicieron un experimento: colocaron micrófonos a diez centímetros de unas plantas. Y consiguieron registrar sonidos en el rango ultrasónico de 20 a 100 kilohercios. “Estos hallazgos pueden alterar la forma en que pensamos sobre el reino vegetal, que hasta ahora se ha considerado casi silencioso”, dijo uno de los científicos. Los expertos fueron incluso más allá y sugirieron que estos sonidos pueden ser captados por insectos y algunos mamíferos, quienes pueden responder desde una distancia de hasta cinco metros.

EL OLFATO — Proteger el aroma del vino con luces LED



Un proyecto de investigación busca evitar que la luz dañe el aroma y el color de los vinos embotellados —fundamentalmente blancos, espumosos y rosados— mediante la sustitución en bodegas y puestos de venta de lámparas convencionales de sodio por nuevas fuentes de luz basadas en la tecnología LED. El objetivo fundamental de esta investigación es el desarrollo de nuevas fuentes de luz que permitan mitigar los efectos que la exposición prolongada a la luz convencional puede llegar a provocar en los vinos embotellados, especialmente en vidrio transparente.

EL TACTO — Videojuegos que casi se pueden tocar



Las nuevas “joysticks” de una de las consolas de videojuegos más populares del mundo, la PlayStation de Sony, tendrá “tecnología háptica” incorporada. Ya no se trata de que la “joystick” vibre en algunos momentos álgidos del juego. Según sus promotores, los mandos para la nueva edición de la consola, la quinta desde que se comercializa, “hará que la experiencia de juego sea muy distinta a lo que se está acostumbrado ya que es una retroalimentación mucho más compleja que la que hemos estado usando hasta ahora”.