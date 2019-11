Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

LA VISTA — En 2023 habrá lentes de realidad aumentada



Por ahora son sólo un rumor pero uno que se da por sentado. Apple prepara lentes de realidad aumentada, capaces de mezclar imagen sintética y real en el campo de visión. Varios analistas apuntaban a que estas gafas podrían ver la luz el próximo año pero según The Information, que cita fuentes de la compañía, Apple no tendrá listo un casco de realidad aumentada hasta 2022 y unos lentes menos voluminosos no llegarían antes de 2023. Así lo ha comunicado la empresa a algunos empleados en varias reuniones internas.

EL OÍDO — "Ob-La-Di, Ob-La-Da" es la canción más perfecta



John Lennon dijo que era «música de mierda para abuelas», pero investigadores del Instituto Max Planck en Alemania han concluido que Ob-La-Di, Ob-La-Da, composición de Paul McCartney para el álbum blanco de The Beatles, es la canción pop más cercana a la perfección, tras analizar 80 mil progresiones de acordes en 700 canciones grabadas entre 1958 y 1991. En la lista le siguen Invisible Touch de Genesis, Hooked on a Feeling de BJ Thomas, I Want You Back de Jackson 5, There She Goes de The La’s, When It’s Love de Van Halen y Red Red Wine de UB40.

EL GUSTO — Ataques de chimpancés por comida



En Uganda, el hábitat de los chimpancés ha disminuido tanto que estos primates empezaron a incursionar en poblaciones humanas para conseguir aquello a lo ya no acceden con tanta facilidad como antes: alimentos. Y cuando es el hambre lo que impulsa al animal, este a menudo puede volverse violento, como se ha constatado. En los últimos años, debido a un proceso de deforestación en el país africano, los chimpancés han perdido una superficie de dimensiones importantes para su sustento alimenticio y también para establecerse. Fuente: FayerWayer.

LA VISTA — Crean zapatillas especiales para no videntes



Vender zapatillas diseñadas por ciegos, al tacto, como vía para triunfar en el mundo de los negocios y, a la vez, promover la integración plena de las personas con discapacidad e intentar acabar con las barreras y estereotipos al respecto. Esa es la apuesta de los tres socios fundadores de la alicantina Timpers, flamantes ganadores del Premio al Emprendedor con Discapacidad que les otorgó hace días la prestigiosa revista Emprendedores. La aventura empresarial arrancó en torno al equipo de fútbol para ciegos de Alicante.

EL INSTINTO — La amabilidad puede prolongar la vida según estudio



Un grupo de científicos y académicos de un nuevo centro de investigación aseguran que la bondad puede incluso ayudarte a vivir más tiempo. “Observamos el punto de vista científico. No estamos sentados de brazos cruzados, hablamos de psicología, biología, de interacciones sociales positivas”, dice Daniel Fessler, director inaugural del Instituto Bedari Kindness, de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), en EE.UU. La amabilidad fue una parte clave del tributo rendido por el expresidente de EE.UU., Barack Obama, al veterano demócrata Elijah Cummings en su funeral.