Seis sentidos

LA VISTA — Las 20 lunas que hallaron alrededor de Saturno

Saturno se convirtió en el planeta del sistema solar con más lunas. En 2018 y utilizando el telescopio Subaru ubicado en Mauna Kea, Hawaii, uno grupo de astrónomos de la Universidad de California observó 20 nuevas lunas alrededor de Saturno, lo que con las anteriores suma 82, tres más que las que tiene Júpiter (con 79). Según un comunicado del Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional, publicado en varios medios internacionales, las lunas no superan los cinco kilómetros de diámetro.

EL OÍDO — La app de Google Maps lanzó una guía con voz

El 10 de octubre fue el Día Mundial de la vista y, con este motivo, Google lanzó una nueva herramienta para su aplicación Maps. Consiste en indicaciones con voz detallados para personas ciegas o con deficiencia visual que usen la aplicación y se movilicen a pie. El diario argentino Clarín indicó que la herramienta fue desarrollada desde cero para personas ciegas y que en ella trabajó Wakana Sugiyama, la analista de negocios de Google. Sugiyama es ciega, reside en Tokio y ha experimentado la aplicación en las calles de la ciudad japonesa con “comodidad y confianza”.

EL GUSTO — Una dieta de moda poco recomendada

La dieta del ayuno intermitente es una de las más buscadas por los usuarios en Internet, según las métricas de Google. Se trata de distribuir las comidas en ocho o diez horas y pasar sin comer el resto del día. Sin embargo, un artículo de El País de España da cuenta de que no es una opción recomendada por muchos especialistas, ya que no hay investigación científica que lo fundamente y garantice el efecto en la salud. Además, si las horas en las que si se ingiere no hay alimentación equilibrada, puede haber un riesgo e incluso el objetivo de pérdida de peso no se cumplirá.

EL TACTO — Tejido humano similar al de las salamandras

La revista Science Advances informó que científicos de la Universidad de Duke en Carolina del Norte (Estados Unidos) encontraron similitudes entre la capacidad de la salamandra y el cuerpo humano para regenerar cartílagos. Los científicos por detrás esperan que el descubrimiento permita trabajar tejidos articulares, importantes para un tratamiento a la artrosis. Esta enfermedad degenerativa lleva a la pérdida de movilidad en manos y otras extremidades, y en consecuencia, también causa ansiedad y depresión en quienes la padecen.

EL INSTINTO — Anticoagulante, unos ratones y el alzhéimer

La neurocientífica española Marta Cortés y su equipo experimentó con 25 ratones, la mitad transgénicos con dos mutaciones humanas vinculadas al alzhéimer para detectar que hay un anticoagulante que restrasa la enfermedad en ellos. El experimento constó de entrenar ratones a utilizar el orificio de una cajita como un refugio para huir de una potente luz exterior. Los que habían sido alimentados con el anticoagulante no lo olvidaron, al contrario de los otros. Publicado en la revista del Colegio Estadounidense de Cardiología, es un avance importante para el alzhéimer.

EL OLFATO — El perfume de Cleopatra llegó a estos tiempos

¿A qué olían los antiguos egipcios? La respuesta fue respondida por arqueólogos de la Universidad de Hawai y difundida por National Geographic después de una investigación a partir de muestras de vasijas antiguas en las que entonces se preparaban los perfumes. Eso, sumado a fórmulas encontradas en textos de esa época, permitió que científicos pudiesen recrear las fragancias que, dicen, utilizaría la clase alta de Egipto. Respecto al perfume de Cleopatra, no hay certeza de que su perfume fuese el logrado porque la reina tenía su propia fábrica, con fragancias exclusivas.