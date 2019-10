Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

EL GUSTO — El arroz, el grano modelo para otros cultivos



El cambio climático trae consigo, entre otras cosas, más inundaciones que destruyen cosechas enteras. Por eso, un equipo internacional de científicos está estudiando a conciencia cómo hace el arroz para crecer y desarrollarse bajo agua. Específicamente se estudia la composición genética del arroz, con la esperanza de encontrar ahí una solución y replicar en otros cultivos la resistencia del arroz a grandes cantidades de agua. “Tenemos la urgencia de ayudar a las plantas a sobrevivir al anegamiento y garantizar la alimentación”, dijo una integrante del equipo. Fuente: NCYT.

LA VISTA — Los primeros hombres y una explosión



Una investigación histórica y espacial descubrió que hace 3,5 millones de años hubo una explosión tan grande en la Vía Láctea, que los primeros hombres la deben haber visto en el firmamento como un faro, comparable en luminosidad a la Luna. De acuerdo al científico de la Universidad de Sidney Joss Bland-Hawthorn, principal responsable de la investigación, la explosión fue causada por Sagitario A, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, 4,2 millones de veces más masivo que el sol. Fuente: ABC.

EL OÍDO — La música como sustituto de las relaciones



La música no solo es “útil” para actividades como el ejercicio físico, la meditación o el trabajo. También lo es para no sentirse solo. De acuerdo a las reflexiones del filósofo Hartmut Rosa, los seres humanos le tememos al silencio y también a que los demás no sean receptivos. Por eso, Rosa acuñó el término “resonancia” y recurre a la música: “Esa es la razón por la cual solemos poner música en todas partes, en los supermercados y en los ascensores. Nos taponamos los oídos con música para alejar al mundo ‘real’ de nuestras ciudades”. Fuente. El País España.

EL TACTO — Chaleco que emula sensaciones hápticas



“Sentir” el sonido en vez de solo oírlo. Esa es la idea del chaleco sensorial que fabrica la empresa Woojer. De acuerdo los promotores del producto, llamado Vest Edge, el chaleco va a revolucionar la experiencia de ver películas, escuchar música o jugar a videojuegos. Para eso, el Vest Edge tendrá unos dispositivos que “tocan” al usuario en distintas partes del cuerpo. El chaleco puede conectarse a los diferentes dispositivos (PC, consola de videojuegos) mediante tecnología Bluetooth. Habrá dos versiones: una a 699 dólares y otra más económica a 250. Fuente: ambito.com.

EL INSTINTO — Robots capaces de detectar emociones



La empresa japonesa SoftBank se ha especializado en la creación de robots con rápidas habilidades de aprendizaje y, según dicen, capaces de detectar emociones e interactuar con seres humanos en base a lo que procesan. Su creación más famosa hasta el momento es Pepper, un robot humanoide que mide 1.20, pesa 30 kilos y cuya batería dura diez horas. Pepper puede, en caso de que se lo “entrene” para eso, ayudar con las tareas domésticas (sacar la basura, pasar la aspiradora), conversar e interactuar con los integrantes del hogar. Fuente: El Espectador.