Seis sentidos

EL OÍDO — Se editan más discos en Uruguay



El País informó esta semana que durante un período de algo más de 20 años (1996-2018), se editaron 1.284 títulos discográficos en Uruguay. En 1996 se fundó el Fondo Nacional de Música (Fonam), que “lleva 23 años ayudando a financiar proyectos musicales que no son exclusivamente discos: también dedica fondos a publicaciones, refacciones de salas, instrumentos, conciertos, equipos y actividades varias”, de acuerdo a la nota publicada en el portal TV Show. Este año, el Fonam contó con un presupuesto de 210.000 dólares), lo que permitió financiar 169 proyectos.

LA VISTA — Hawaianos en contra de grandes telescopios



Dos grandes noticias astronómicas han saltado a las portadas: la primera imagen de un agujero negro y la observación del primer cuerpo interestelar llegado desde fuera de nuestro sistema solar, la misteriosa roca Oumuamua. En ambos hitos tuvieron que ver los telescopios ubicados en las cumbres más altas de estas islas. Desde hace casi cuatro semanas está parada toda la ciencia astronómica en Mauna Kea, Hawái. Manifestantes contrarios a que se construya allí un telescopio mayor bloquearon el acceso a esa cumbre.

EL GUSTO — Una nueva dieta sería clave en cambio climático



La meta del Acuerdo de París de mantener el calentamiento global muy por debajo de 2 grados no podrá lograrse sin cambios en el uso global del suelo, lo que está ligado al modo en que producimos alimentos, advirtió un informe de la ONU, que sienta las bases para futuras negociaciones sobre cambio climático. En el documento, aprobado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), se destaca que “una mejor gestión del suelo puede contribuir a frenar el cambio climático, aunque no es la única solución”. (Fuente: El Mundo)

EL TACTO — El sentido del tacto es lo primero que se activa al nacer



Científicos españoles han descubierto que el sentido del tacto se activa en el cerebro antes de nacer, tras un estudio con roedores en la corteza somatosensorial, que revela cómo se prepara para recibir información de los sentidos después del parto. El trabajo lo han llevado a cabo investigadores del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC en Alicante. El equipo liderado por la doctora Guillermina López-Bendito ha detectado la actividad cerebral espontánea durante las etapas embrionarias que impulsa el mapeo del tacto en esta zona cerebral, informó el medio ABC.