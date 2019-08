Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

LA VISTA — Linterna con energía no convencional



Son útiles para ver cuando se corta la luz, o cuando uno anda por el campo o bosque. Pero las baterías son siempre un problema. Dos estudiantes mexicanas crearon una linterna que en vez de depender de baterías convencionales funciona en base a líquidos. Además de que las pilas son caras, contaminan mucho. Entonces, esta linterna usa líquidos que tengan sodio como uno de sus ingredientes principales para prender la lamparita. Emergency Light es el nombre del aparato y funciona hasta con orina.

EL OÍDO — La matemática aplicada al flamenco



Una app desarrollada en Sevilla intenta contribuir con la investigación sobre este estilo musical tan particular y, en apariencia, indescifrable para quienes sean ajenos a la cultura que le dio nacimiento. La app, según informó NCYT “representa de forma visual el patrón melódico de la voz de un cantaor”. De esa manera, se clasifican los subestilos (o “palos”) del flamenco y las diferentes tradiciones orales melódicas asociadas a un estilo de cante específico. En el futuro, probablemente se dependa menos de la transmisión oral para aprender a cantar flamenco.

EL GUSTO — Lamer al gato con una lengua artificial



Se llama “Licki” y el propósito, se su- pone, es hacerle a nuestros felinos lo que ellos se hacen a sí mismos: acicalarse y asearse con la lengua. Uno puede preguntarse para qué alguien se toma el trabajo de inventar algo así. Posiblemente, porque debe haber mucha gente que quiere más a sus gatos que otros seres humanos, y en su casi ilimitada zonzera esa gente debe pensar que la mascota disfruta de que un humano le pase una lengua hecha de plástico y silicona. En Amazon se pueden comprar por 25 dólares y en diferente colores. Así, uno se acerca a “degustar” a su mascota felina.



EL TACTO — Cómo hay que acariciar a los gatos



No es que no les guste. Es que a veces quieren estar en paz. Y otras veces no los acariciamos apropiadamente. De ahí, según una nota en BBC, el zarpazo. “La clave para triunfar es conceder al felino la capacidad para elegir y controlar las interacciones. Por ejemplo, es importante que manifieste si desea recibir cariño y que controle la zona de su cuerpo en la que está dispuesto a ser acariciado y durante cuánto tiempo”. Además, hay que prestar atención al comportamiento y a las posturas durante las caricias, para evitar que todo derive en una mordida o rasguño.

EL INSTINTO — Errarle a veces le hace bien al cerebro



Henning Beck es alemán, neurociru- jano y autor del libro Errar es útil. En sus páginas, Beck postula que equivocarse es hasta necesario, para que así el cerebro aproveche al máximo su potencial creativo. “Lo malo no es equivocarse. Lo malo es tener miedo a equivocarse”, dijo a ABC. Además, sostiene que a la gente inteligente se le da muy bien olvidar (además de recordar, claro). Recordar absolutamente todo sería muy confuso, sostiene en otra parte del libro, aludiendo al cuento de Jorge Luis Borge, Funes el memorioso. “Si lo recordamos todo, no entenderemos nada”, afirmó Beck.

EL OLFATO — Transformar los olores en ecuaciones



Carlos Conca es matemático y fue distinguido con el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 2003 en su país, Chile. Actualmente, Conca está en un proyecto que parece de ciencia ficción: transformar el sentido del olfato en ecuaciones matemáticas. Conca quiere convertir “la información química que hay en el ambiente sobre los olores en una señal eléctrica que luego llega al cerebro”. Y todo para comprender mejor el proceso previo a que la señal sea interpretada por el cerebro. Eso permitirá, según él, prevenir ciertas enfermedades en el futuro. Oler para creer.