Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

EL OLFATO — Los aromas más exitosos de los perfumes



¿Por qué el Chanel 5° sigue teniendo éxito casi un siglo después de su creación? ¿Es por la combinación de sus ingredientes? Varios investigadores del Imperial College de Londres, intentaron responder esas y otras preguntas y para ello analizaron más de 10.000 fragancias. El análisis reveló que los aromas más exitosos y usados son almizcle, jazmín, bergamota, sándalo, ámbar, rosa, vainilla, cedro, pachuli y mandarina. Y que entre las combinaciones (acordes, en la jerga) se destacan aquellas entre almizcle y jazmín o ámbar, todo de acuerdo a una nota en el portal SINC.



LA VISTA — La estrella más extraña jamás vista



Los astrónomos están desconcertados. En 2015 captaron una estrella a la que le pusieron el complicado nombre "Kic 8462852". Ya entonces les llamaba la atención las fluctuaciones en la potencia lumínica de esa estrella. Ahora descubrieron otra (la "Hd 139139"), cuya luz fluctúa aún más: su brillo se redujo 28 veces en 87 días. ¿Cómo explicarlo? Una teoría, que no pudo ser descartada todavía: puede tratarse de estrellas de las que se extrae energía, por parte de una civilización mucho más avanzada que la humana.

EL OÍDO — Oír a la voz para entender es fundamental



Las ondas sonoras, se afirma en un nuevo estudio realizado en el País Vasco, transmiten información “más allá del significado léxico de las palabras”. La investigación, publicada el Journal of Memory and Language, concluye que, “las palabras llevan información indexada a través de la voz”. Dicho de otra manera: el significado que se le otorga a las palabras está condicionado por factores que van más allá de la estricta información léxica. En ese sentido las voces realizan un importante aporte, según el estudio, para “la representación mental de las palabras”.

EL GUSTO — Los antepasados del vino francés que se bebe hoy



Científicos franceses y españoles lograron descifrar el código genético de semillas de uvas antiguas (halladas en el sur de Francia) y así trazar el árbol genealógico de las viñas. Los vinos de la “vid europea” (vitis vinifera), que se beben actualmente son descendientes de variedades que tienen cientos de años. Se sabe que algunas de esas variedades se remontan a la Edad Media y que la vid europea se domesticó por primera vez hace 6.000 años. Sin embargo, el vínculo genético no se había comprobado. Hasta ahora, como informó el portal de ciencia SINC.

EL TACTO — Hablar con los perros a través de la háptica



Investigadores israelíes desarrollaron un chaleco para perros que ayuda a los dueños de las mascotas a comunicarse con ellas mediante la tecnología háptica, que involucra el sentido del tacto. El chaleco, según el medio argentino El Sol, tiene cuatro puntos de vibración que se distribuyen en la espalda y en los costados del perro. El animal, entonces, puede ser amaestrado para responder de distintas maneras a cada tipo de vibración, manejadas desde un control remoto. El chaleco puede ser utilizado para misiones de rescate o ayudar a personas con discapacidades.