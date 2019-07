Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

EL OLFATO — Cómo lo que olemos incide sobre el sexo



Un estudio llevado a cabo en Alemania, sobre el que escribió el medio Mundario, investigó sobre cómo los olores inciden en las relaciones sexuales. Se estudiaron las experiencias de 70 adultos jóvenes y las conclusiones indicaron que quienes eran más sensibles a los olores “calificaban sus experiencias sexuales como más placenteras”. También se constató que aquellas mujeres con un sentido del olfato más fuerte tenían orgasmos más frecuentes durante el coito. En el caso de los hombres, no se constató vínculo entre el sentido del olfato y sus orgasmos.



LA VISTA — Un Velázquez de tres millones de dólares



"La amante del Vaticano" del pintor español Diego Velázquez, se vendió en la londinense casa de subastas Sotheby's por tres millones de dólares. Esta fue una de las piezas estrella de la subasta “Old Masters” (Viejos maestros) en la que salieron a la venta obras de los pintores más importantes de entre el siglo XIV y XIX, entre ellas la "Chica con pandereta" del español José de Ribera que se vendió por 7,1 millones de dólares. El retrato de Velázquez corresponde a Olimpia Maidalchini Pamphili, cuñada del Papa Inocencio X.

EL OÍDO — Los autos eléctricos ya no serán silenciosos



La contaminación sonora parece no ser prioridad ante otro asunto: la seguridad vial. Esto es así en Europa, donde los autos eléctricos ya no podrán ser completamente silenciosos. Según informó El País de Madrid, desde unos días todos los vehículos que circulen por cualquier país de la Unión Europea deberán emitir un sonido mínimo para que sea fácil de percibir para todos. Aparte del sonido que deberán emitir cuando vayan a menos de 20 km/h y en la marcha atrás, los motores de estos autos deberán imitar el ruido de los motores tradicionales.

EL GUSTO — Cómo entender la cultura japonesa por su cocina



"No hay comidas raras, sólo te falta el contexto", afirmó el periodista Matt Goulding, luego de presentar su libro Sushi, ramen, sake, de acuerdo a EFE. El libro es una guía de viajes nada tradicional y útil para quien viaje a Japón. Goulding, considerado el discípulo del fallecido Anthony Bourdain por su forma de contar el mundo a través de la cocina, “ha trabajado en documentales y es autor de más de 20 libros, uno de ellos dedicado a España porque vive en Barcelona y ya se siente casi más español que estadounidense”, según la agencia de noticias.

EL TACTO — Pantallas táctiles integradas a la trama



Netflix realiza cada año una convención en la cual los empleados presentan proyectos e ideas, llamada Netflix Hack Day. La intención es estimular la innovación para satisfacer y estimular a los clientes de la empresa. Este año, uno de los proyectos presentados, titulado Project Rumble Pack, tiene como propósito permitir que los smartphones de los usuarios de la plataforma puedan vibrar “en sincronía con la acción que se muestra en la pantalla”, según informó el portal de tecnología Tekcrispy. Todo para aumentar la sensación de inmersión del espectador.