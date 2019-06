Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

LA VISTA — ¿Por qué la mirada perruna enternece?



Es porque los perros se dieron cuenta que así obtenían mejor trato de los seres humanos. Los primeros canes domesticados no tenían los músculos faciales que tienen los perros ahora, que lo fueron desarrollando a lo largo de más de 30.000 años. El desarrollo de esos músculos faciales “los ayudó a agrandar los ojos, como hacen los bebés. Eso provoca una reacción de protección en la gente”, dijo una de las participantes del estudio, Anne Burrows a AFP. Una única raza no tiene esos músculos desarrollados: la del husky siberiano.

EL OÍDO — Medio millón de canciones perdidas



En un principio, dijeron que solo se habían perdido unos videos de escaso valor. Pero hace poco se conoció en The New York Times que el incendio que afectó al conglomerado Universal Music en 2008 se llevó las grabaciones maestras de mucha música: aproximadamente 500.000 simples se perdieron en el incendio. Las llamas se llevaron temas de artistas como Duke Ellington, Louis Armstrong y Ella Fitzgerald, entre muchos otros. Lo que hace irreparable la pérdida, ocultada por Universal durante once años, es que se trataba de las grabaciones originales y maestras.

EL GUSTO—Desayunar o no tiene un factor genético



Un estudio de las universidades de Harvard y Murcia vinculó seis variantes en genes con saltarse el desayuno, por lo que, por primera vez, se demuestra un componente genético en este hábito. También determinó que omitir la primera comida del día es causa de obesidad, no consecuencia, de acuerdo a lo divulgado por EFE. “Hay estudios contradictorios sobre si es bueno o no saltarse el desayuno. En las personas a las que les cuesta la primera comida del día podría existir un componente genético”, explicó uno de los responsables de la investigación.

EL TACTO — Robots sabrán cómo es algo solo con tocarlo



La televisión pública española reprodujo en su web un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Ahí se está desarrollando un nuevo sistema que le permitirá a los robots “reconocer objetos a través del tacto para que puedan encontrar distintos elementos cuando no tengan información visual, por ejemplo, en una habitación a oscuras”. Pero el sistema que se está desarrollando también funcionará a la inversa: los robots sabrán qué tipo de textura y consistencia tendrá un determinado objeto solo con verlo.

EL INSTINTO — La amistad para humanos y delfines



Una investigación de la británica Royal Royal Society divulgada por El Espectador halló que una especie de delfines, los mulares macho, tienen una vida social activa con otros que tengan comportamientos o atributos similares a los suyos. En otras palabras: buscan “amigos” en base a intereses en común, tal como los seres humanos. Los investigadores llegaron a esta conclusión luego de nueve años de recopilar datos y observar cómo algunos delfines se agrupaban gracias una técnica para buscar comida en las profundidades, en las que el delfín usa una esponja marina.