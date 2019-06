Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

LA VISTA: Simios con asombrosa memoria visual



Tetsuro Matsuzawa, un primatólogo japonés demostró que la memoria visual de los chimpancés es superior a la humana. El investigador hizo una demostración en España de esas habilidades, donde quedó claro que los primates eran capaces de reconocer y memorizar una secuencia numérica mejor y más rápido que sus contrapartes humanas, de acuerdo a lo publicado por ABC. “Los chimpancés son como nosotros, pero no iguales. A veces son superiores”, dijo el científico que hace cuatro décadas trabaja con chimpancés.

EL OÍDO: Un servicio que revolucionó a la melomanía



Hoy se tiene tanta oferta a través de Spotify o YouTube que parece extraño, pero hace 20 años poder escuchar cualquier tipo de música no era tan fácil. Entonces llegó Napster, un servicio para compartir archivos mp3 que generó gran polémica por su ubicuidad y porque era fácil de eludir el cobro de los titulares de los derechos de autor. Napster fue fundado en 1999 por Sean Parker y Shawn Flanning. Fue Flanning quien creó el software que permitía a usuarios intercambiar la música que tenían en sus discos duros con el resto de internautas, recordó BBC.

EL GUSTO: El plástico que ingerimos con la comida



Una persona puede llegar a ingerir entre 70.000 y 121.000 partículas de microplásticos al año, cuyos efectos sobre la salud aún no están claros, según un estudio publicado por Environmental Science and Technology y difundido por EFE. Los micróplásticos son pequeños trozos, a veces microscópicos, que surgen de productos más grandes debido a su degradación en el medio ambiente. Los expertos revisaron 26 estudios previos que analizaban las cantidades de partículas de microplásticos en más de 3600 muestras de pescados, mariscos, azúcares añadidos, sal, alcohol y agua.

EL TACTO: Poder bailar flamenco aunque no se pueda ver



Una española, Josefa Salcedo, se propuso aprender a bailar flamenco aún con 75 años de edad. Y con una afección diabética que le hizo perder casi toda su vista. Pero logró aprender a bailar la típica danza andaluza. ¿Cómo? A través del tacto (y también del oído). Tocando y dejándose tocar por su instructor de baile, Salcedo fue incorporando las coreografías necesarias para poder bailar. El resultado para ella, según le contó al portal español ABC, ha sido óptimo. “Me permite soltarlo todo cuando tengo un mal día. Mi rehabilitación es el baile”, dijo.

EL INSTINTO: El futuro de los Sapiens por la edición genética



El filósofo australiano Julian Savulescu estuvo hace poco en España y ABC le hizo una entrevista. Ahí dijo cosas como estas: “En 20 años, cuando las nuevas técnicas de edición genéticas sean seguras, se utilizarán para evitar enfermedades”; “Entre dos embriones, debemos elegir el que tenga más posibilidades de una buena vida. Y no solo cuenta la salud, también la inteligencia y otras capacidades”; “Debemos dar la posibilidad a los niños de tener un futuro abierto y talentos y beneficios genéticos para dar forma a ese futuro”.