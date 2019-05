Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

vista Los ojos de los seres humanos en el espacio



El telescopío Hubble cumple 29 años de existencia en 2019. El telescopio fue lanzado hacia el espacio exterior en 1990, a bordo del transbordador espacial Discovery de la NASA. Desde entonces, ha realizado casi un millón y medio de observaciones de casi 45.000 objetos celestes en tres registros: luz casi ultravioleta, visible e infrarroja cercana. Entre los muchos logros del telescopio está haber identificado el primer agujero negro supermasivo en una galaxia vecina, y también comprobar la existencia de un universo acelerado.



oído El ruido de un terremoto en Marte



¿Cómo suena un terremoto en el planeta rojo? Ya se sabe: hace poco, la agencia espacial francesa CNES reveló ese sonido gracias a un sismógrafo de la misión InSight “Llevábamos meses esperándolo”, comentó Philippe Lognonné, integrante del Instituto de Física de la Tierra de París y también el inventor del aparato que permitió identificar el temblor. Pero no solo eso. El aparato registró también el ruido del viento marciano. El audio se puede escuchar en YouTube, si se escribe el término “First Likely Marsquake Heard by NASA’s InSight” en el buscador de la plataforma.



GUSTO Cebar mate contra los tumores



En Argentina se descubrió, mediante experimentos en roedores que “ciertos compuestos de la yerba mate reducen daños neurológicos asociados a un tipo de cáncer de pulmón”, según lo que difundió el portal de ciencia NCYT. Asimismo, uno de los científicos que participaron en el estudio dijo que los hallazgos “sientan las bases para futuras investigaciones a fin de establecer si los mismos efectos también suceden en seres humanos”. La investigación fue llevada a cabo en la Universidad de Córdoba y en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).



tacto Los riesgos de la ropa que llevamos sobre la piel



Científicos brasileños advirtieron sobre algunos de los riesgos que conlleva la ropa que ponemos sobre nuestra piel. Esto porque en el proceso de elaboración de las prendas se usa un compuesto químico (Acid Black 10, o AB10B) que, según los investigadores de la Universidad Luterana de Brasil “pueden provocar efectos adversos para el ADN. Aunque muchos de los productos químicos añadidos durante la fabricación se enjuagan, las concentraciones residuales de algunas sustancias pueden permanecer y liberarse durante el uso por parte de los consumidores”.



instinto La huella humana más vieja del continente



La huella de una persona más antigua en el continente americano tiene 15.600 años y fue descubierta en Chile, hace ocho años. Aunque el descubrimiento fue hace tanto, el proceso para determinar su antigüedad fue complejo y prolongado. El hallazgo fue hecho por investigadores de la Universidad Austral de Chile en un barrio de la ciudad de Osorno, que queda a unos 800 kilómetros al sur de Santiago, la capital chilena. La huella perteneció a un Hominipes modernus adulto, que pesaba unos 70 kilos y cuyo talle de calzado era 43.



olfato La eficacia de las mascarillas contra la polución



una investigación llevada a cabo en España concluyó que la eficicacia de las mascarillas contra la polución atmosférica y propagación de distintas enfermedades depende más de cómo se ajusten al rostro, que del material del cual estén hechas. Por eso, agregaron los responsables del estudio, no importa tanto el precio de la mascarilla. No es un tema de cuánto más cara, mejor.“El mejor material no sirve si la mascarilla no se ajusta bien, porque entonces hay fugas. Y en la vida real cada rostro es diferente, por lo que el ajuste de la mascarilla varía de una persona a otra”, se afirmó.