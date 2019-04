Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

oído Inevitable bailar cuando se escucha música



Un investigador canadiense, Tomas Matthews, de la Universidad Concordia publicó un artículo en el cual afirma, basado en su propio trabajo junto a otros que “el ritmo no es la única causa” que incita al baile. Se necesita también que el ritmo esté sincopado, además de que la armonía de la canción tiene también una fuerte incidencia. Las conclusiones principales del trabajo de Matthews y sus colegas fueron que hay una relación entre música, movimiento y placer, lo cual contribuye a la investigación de futuras terapias musicales para diferentes enfermedades del cerebro.



vista ¿La primera foto de un agujero negro?



El Observatorio Europeo Austral anunció que el telescopio Event Horizon puede estar en condiciones de presentar lo que sería la primera foto de un agujero negro este año. El Event Horizon observa a Sagitario A*, un agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea. El Event Horizon no es un telescopio común y corriente. Es un dispositivo virtual que además está repartido en nueve partes que operan al unísono y ubicadas en países distintos. La imagen de un agujero negro también servirá para poner a prueba la teoría de la relatividad.



GUSTO Cuando no conviene tomar el agua



En el mes de marzo se celebró el Día Mundial del Agua, y varias organizaciones llamaron la atención sobre algunas de las condiciones en las que la gente accede (o no) al elemento. Una de ellas, ONU, informó según el medio español El Mundo, que “97% del agua dulce no es apta para el consumo de los habitantes de Gaza. Hoy sólo el 10 % de los habitantes tiene acceso a agua limpia cuando en el año 2000 lo tenía 98%”. La razón principal es “el bloqueo israelí que no permite la entrada de materiales necesarios y dificulta el desarrollo de otras infraestructuras de agua”.



tacto La similitud entre los picos de los patos y la piel humana



En la Universidad de Yale, en Estados Unidos, encontraron que los picos de los patos son similares en algunos aspectos a la piel de las palmas humanas, lo cual le sirve a estos animales para hallar comida en la tierra y en el agua. Los científicos están estudiando a esos animales y sus picos para comprender más sobre cómo funciona el sentido del tacto en el ser humano. . “Sabemos mucho sobre cómo vemos, saboreamos y olemos, pero en realidad no sabemos mucho sobre cómo funciona el tacto en el nivel molecular”, dijo uno de los científicos.



instinto El impulso de encontrar una pareja cercana



La Universidad de Michigan en Estados Unidos estudió los datos que arrojaron 15 millones de citas de personas heterosexuales concertadas a través de uno de los sitios web dedicados a conectar a personas interesadas en relaciones amorosas. Según una nota publicada en el portal colombiano El Espectador, “la primera gran conclusión es que, al menos en Estados Unidos, la geografía es la característica definitoria de los mercados de citas. En otras palabras, no importa mucho que internet permita conectar a un individuo con otro viviendo en otras ciudades o estados”.



Olfato Los perros pueden oler un ataque de epilepsia



Con el correcto adiestramiento, los perros podrían ayudar a detectar ataques de epilepsia antes que ocurran gracias a su olfato. Un estudio llevado a cabo en Francia, reveló que los sere humanos con epilepsia emiten un olor diferente durante las crisis y que este aroma puede ser detectado por el olfato canino. En el estudio, se les hizo oler a cinco perros muestras de sudor de personas epilépticas durante un ataque, en reposo, y después de ejercicio físico. Tres de los perros fueron capaces de indicar cuáles eran las que correspondían a una crisis epiléptica con 100% de éxito.