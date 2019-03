Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

vista Observan un planeta en el que llueve hierro

Queda a 130 años luz de la Tierra, se llama HR 8799e y la temperatura ahí puede llegar a los 1000 grados Celsius. Desde Chile, los astrónomos que descubrieron a este “exoplaneta” lo describen como un ambiente auténticamente pesadillesco para el ser humano. Los científicos, además, revelaron que el planeta tiene fenómenos meteorológicos extremos. Según una nota publicada en el portal ABC, el planeta se encuentra en una “violentísima tormenta global de pesadilla en la que las nubes son de hierro y silicatos”.

oído El hombre que “ve” al chasquear la lengua

En lo que se refiere a los sentidos, el cerebro no establece compartimentos estancos. Todo se mezcla: oído, vista, tacto, olfato y gusto. Solo hay que fijarse en la historia de Daniel Kish, un estadounidense que nació con retinoblastoma bilateral, un tipo de cáncer de retina. El tumor no remitió y con solo siete meses de edad le extirparon el ojo derecho; a los 13 meses hicieron lo mismo con el izquierdo. Se quedó ciego, pero no se resignó. Desde muy pequeño, Kish empezó a desarrollar una técnica que consiste en chasquear la lengua y detectar por el eco los objetos que tiene a su alrededor.



gusto Mexicanos baten récord en una cata de tequila



La ciudad de Guadalajara, en el occidental estado mexicano de Jalisco rompió el récord Guinness a la cata de tequila más grande del mundo al reunir 1.486 personas que degustaron al mismo tiempo la bebida mexicana. Natalia Ramírez, adjudicadora oficial de la organización Guinness dijo que, pese a que hubo 60 personas que no concluyeron la cata, los tapatíos sí lograron la marca. Guiados por el maestro catador Jaime Villalobos, los asistentes hicieron uso de su vista, su olfato y su boca para degustar esta bebida extraída de la planta mexicana del agave.



tacto Una nueva piel gracias a las células madre



Un equipo internacional de científicas argentinas y francesas ideó un método para curar grandes heridas en la piel mediante la regeneración de tejido cutáneo, obtenido a partir del cultivo de células madre extraídas de cordones umbilicales humanos. Las argentinas Marcela García y Belén Parma coordinaron sus hallazgos con el Comisariado de la Energía Atómica de Francia, y el método ya fue patentado. García, además, remarcó que la nueva terapia permitirá la “regeneración” de la piel —y no la “cicatrización”— como aspecto fundamental.



olfato Pierde el olfato por un diente crecido en la fosa nasal



En Dinamarca, un hombre perdió el olfato debido a que le nació un diente en la fosa nasal. El hombre, de 59 años, descubrió esta condición mientras se le diagnosticaba de un tumor que le aquejaba. Dicha anomalía es conocida como “superdoncia” y, según los expertos, es padecida solo por 4 por ciento de la población mundial, aunque generalmente las piezas dentales excedentes han aparecido en la boca. Según los expertos de la Universidad de Aarhus, el diente adicional le habría bloqueado la nariz al hombre por los últimos dos años, impidiéndole oler.

instinto Un anillo para prevenir los embarazos



Se coloca en la vagina durante 21 días. Luego, se retira durante siete días. La eficacia es de 97%. Así lo anunciaron las autoridades estadounidenses, que aprobaron el uso del “anillo único anticonceptivo” el año pasado. Conocido como Annovera, el anillo funciona segregando dos drogas durante el período que está alojado en el cuerpo de la mujer: acetato de segesterona y etinilestradiol. Según informó EFE, Annovera “a diferencia de otros productos anticonceptivos de combinación de hormonas, no tiene actividad estrogénica o androgénica”.