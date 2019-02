Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vista Para 2050 mitad de la población será miope



“La causa más frecuente de la miopía es la herencia de los padres y antecesores genéticos que marcan la enfermedad. Pero se manifiesta, y en ocasiones aumenta, por estímulos ambientales”, explica Jorge Alió, catedrático de Oftalmología de la Universidad de Alicante y uno de los 15 oftalmólogos más influyentes del mundo según la revista científica The Ophthalmologist. Según estudios, cuyos resultados publicó El País de Madrid que cita al mencionado experto, se estima que para 2050 la mitad de la población será miope.

oído Auriculares que comparten sonido solo con la mirada



El prestigioso Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) diseñó unos auriculares que permiten escuchar la música de otros usuarios cercanos. El dispositivo puede determinar la dirección en la que una persona está mirando y transmite la música solo si dos personas mantienen contacto visual. Estos auriculares, bautizados como LeakyPhones, tienen receptores y transmisores de ondas de radio e infrarrojos. El transmisor de infrarrojos está en la parte superior de los auriculares y emite señales que “leen” en qué dirección mira el usuario, e identifica los auriculares.

gusto Obesos tienen menos sentido del gusto

Informes previos sugieren que el aumento de peso puede reducir la sensibilidad del sentido del gusto y que este efecto se puede revertir cuando el peso se pierde nuevamente. Para explorar los cambios en las papilas gustativas en la obesidad, los autores alimentaron a un grupo de ratones con una dieta normal compuesta en un 14 % de grasa y a otro con una dieta que contenía un 58 % de grasa.

Pero sorprendentemente, según los biólogos de la Universidad de Cornell en Nueva York, los ratones obesos tenían un 25 % menos de papilas gustativas que los roedores delgados.

tacto Cerebro es un gran experto en todo tipo de texturas



Las yemas de los dedos son increíblemente sensibles a las texturas. No solo pueden distinguir con facilidad el papel de lija de un vidrio liso, también detectan diferencias más sutiles en una amplia gama de tejidos, como la superficie de la seda o el acabado de una tela de algodón. La información sobre la textura se transmite, a través de fibras nerviosas, desde los sensores en la piel hasta la corteza somatosensorial en el cerebro. Neurocientíficos de la Universidad de Chicago han llegado a este hallazgo, que se publica en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Instinto Médico perdería licencia por recetar canabis a un niño



La marihuana, legal en California para uso médico desde 1997 y recreativo desde enero de 2018, podría costarle la licencia a un médico de Los Angeles. El caso atañe a William Eidelman, un especialista en medicina natural que recetó unas galletas con cannabis a un niño de cuatro años para hacer frente a sus fuertes ataques de ira. Eidelman contó con el visto bueno del padre del menor. El Consejo Médico de California ordenó la retirada de la licencia del galeno el 4 de enero, aunque el juez suspendió la orden, de acuerdo al diario Los Angeles Times.

olfato Instalarán 32.536 baños en Río para evitar malos olores



Brasil se prepara para su mayor fiesta como lo es el Carnaval de Río. Los preparativos se desarrollan a toda marcha y supondrán una inversión cercana a los 20 millones de dólares. Además de la seguridad otra de las preocupaciones de la ciudad de Río de Janeiro es la limpieza, por lo que se han vallado numerosas plazas y zonas de vegetación y se van a instalar 32.536 baños para evitar malos olores, mientras que las multas por orinar en la calle alcanzarán los 500 reales (135 dólares). Con ello se espera mitigar uno de los efectos no deseados del mayor evento popular.