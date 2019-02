Seis sentidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

TACTO Medusas como camino para generar piel



Científicos mexicanos de la Universidad de Yucatán crearon una membrana que, según dijeron, “ayuda a regenerar la piel y curar las heridas de manera más rápida a partir de la colágena de la medusa”, de acuerdo a información publicada en la web de Noticias de Ciencia y Tecnología. La finalidad de los investigadores mexicanos es curar heridas de la piel de manera más rápida. El grupo de investigadores mexicanos pretende principalmente que los resultados de su proyecto ayuden a “personas con úlceras por pie diabético”.

VISTA Pigmento azul es clave en hallazgo arqueológico



Un equipo internacional de científicos ha podido determinar la ocupación de una mujer que vivió entre los años 1000 y 1200 gracias a los restos de un pigmento azul encontrado en su placa dental. Su investigación saca a la luz, asimismo, el trabajo anónimo y silencioso que realizaron las mujeres durante la Edad Media y su contribución a la difusión de la cultura. El esqueleto de esta religiosa estaba enterrado en un cementerio situado cerca del lugar en el que durante la Edad Media se levantó el monasterio de mujeres Dalheim, en Alemania.

OÍDO The Beatles en un documental de Peter Jackson



El director de El Señor de los Anillos, Peter Jackson, dirigirá un documental sobre la grabación del álbum Let It Be de los Beatles a partir de casi 55 horas de metraje inéditos, según anunció Universal Music. La filmación se realizó entre el 2 y el 31 de enero de 1969 y originalmente se planteó para un especial de televisión que incluía como clímax la legendaria actuación de los Beatles en la azotea de las oficinas del estudio Apple Corps en Savile Row, hace 50 años. El álbum y la película original, dirigida por Michael Lindsay-Hogg, se lanzaron finalmente en 1970.

gusto Un bot que ayuda a comer de manera saludable

En España desarrollaron un “bot” llamado Wakamola, que puede asistir a los seres humanos sobre sus “hábitos nutricionales y de actividad física”, según lo que informó el portal online de ciencia NCYT. Wakamola es capaz hasta de simular una charla: “A través de Telegram, simula una conversación con el usuario sobre su dieta, actividad física, enfermedades, edad, peso, red social, etc.”. A raíz de esa “charla”, Wakamola analiza los todos los datos proporcionados por el usuario y elabora no solo una dieta, sino también una agenda de ejercicios físicos.

instinto Un aparato para poder leer los pensamientos

En la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, un equipo de investigadores crearon “un sistema capaz de leer el pensamiento y de transformarlo en lenguaje”, de acuerdo a lo que informó el portal español ABC durante la semana. La tecnología, afirman sus creadores, tiene la capacidad de “reconstruir las palabras que una persona escucha y retransmitirlas con una voz robótica, sencillamente monitoreando la actividad cerebral”. El dispositivo puede hacer posible la comunicación con quienes no pueden hablar, como personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

olfato Los genes serían el secreto para el poder del olfato

Miles de millones de olores. La capacidad de la nariz humana para discriminar aromas tiende casi al infinito. Tanto que inspira a muchos investigadores a estudiar cuál es el mecanismo que podría explicar el gran talento de nuestro olfato. Al parecer, la llave de este misterio la tienen los genes en su forma de reorganizarse en el espacio tridimensional. Así lo relata un estudio de la revista Nature. La destreza para detectar incontables olores es una “hazaña extraordinaria” en la que participan 10 millones de células nerviosas especializadas, la nariz y una familia de más de 400 genes.