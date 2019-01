Seis sentidos

vista El café puede ayudar a ver



Un nuevo estudio de la Universidad de Cornell (Nueva York, EE.UU.) asegura que el café contribuye a prevenir el deterioro de la visión. Según el estudio el café sin tostar contiene entre 7 y 9% de ácido clorogénico, un potente antioxidante que previene la degradación de la retina. Los científicos hicieron experimentos con roedores a los que suministraron el mencionado ácido y constataron que los ratones tratados no habían experimentado daño en la retina. Los científicos pretenden estudiar qué beneficios se obtienen del café.

oído Estar a oscuras puede ayudar al sentido auditivo

Estar a oscuras puede contribuir a mejorar el sentido del oído. A dicha conclusión llegó un equipo científico de la Universidad Johns Hopkins y la de Maryland en un estudio publicado por la revista Neuron. Los investigadores aseguran que con una semana de privación de la visión sería suficiente para ayudar eficazmente al proceso cerebral del sonido. Dichos resultados, se cree, podrían contribuir a ayudar a personas que han registrado pérdida auditiva. El estudio aún no ha sido probado en humanos, por lo que no hay certezas de cuánto debería una persona permanecer a oscuras.

GUSTO La comida rápida apunta hacia las minorías latinas



Las compañías de comida rápida estadounidenses dirigen cada vez más publicidad de comida “no saludable” hacia los jóvenes y niños de minorías como los latinos y los afroamericanos, de acuerdo con un reporte divulgado en EE.UU. “Hemos visto que muchos de los anuncios de productos que no son saludables que se están transmitiendo por televisión están dirigidos exclusivamente hacia los consumidores hispanos y en especial a los más jóvenes”, dijo a EFE Rosalie Aguilar, coordinadora de proyectos de Salud América, uno de los grupos que participó en el estudio.

tacto Crean un guante electrónico capaz de emular el tacto



Un equipo de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, se encuentra experimentando con un guante electrónico que puede reproducir el sentido del tacto. El guante destinado a robots cuenta con sensores en la punta de los dedos de la mano robótica. En el experimento se hizo que la mano tocara una fruta sin dañarla o levantar y mover una pelota de ping-pong, sin llegar a presionarla de tal manera que se hundiera su superficie. Con ello los científicos pretenden que los robots puedan desarrollar tareas delicadas que solo el sentido humano del tacto puede lograr.

instinto “Terraplanistas” redoblan apuesta y organizan viaje



Los defensores de que la Tierra es plana atacan de nuevo y anuncian un crucero para 2020 directo al borde del planeta. Los llamados terraplanistas, cuyos argumentos son fundamentalmente pasajes de la Biblia, sostienen que nuestro mundo tendría forma de disco plano y que su borde está delimitado por un gran muro de hielo (la Antártida) que evita que caigamos al vacío del espacio y que se derramen los océanos. Por ello, el crucero se anuncia como la “aventura más grade, audaz y mejor hasta la fecha” desde su página web.

olfato Aroma corporal puede relacionarse con la atracción



Según un trabajo publicado recientemente por la revista New Scientist (“Cómo ser humano. La guía definitiva sobre tu asombrosa existencia”), los humanos nos guiamos por el olfato a la hora de seleccionar una pareja. De acuerdo con dicho estudio las mujeres son proclives a elegir los olores dominantes ya que suelen estar asociados a ciertas hormonas. En cambio el olfato masculino es capaz de percibir la fertilidad, aunque ello ocurra de forma inconsciente. De todas formas, no en todas las mujeres produce el mismo efecto. Lo que a unas agrada a otras no.