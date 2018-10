Seis Sentidos

OÍDO Daddy Yankee, el más escuchado en Estados Unidos

El sencillo Dura del artista puertorriqueño Daddy Yankee, alcanzó la máxima certificación de la RIAA, la Asociación de Industrias Discográficas de Estados Unidos, al lograr ser disco de Oro, Platino y multiplatino por las reproducciones digitales en el mercado de ese país. Este reconocimiento refleja las "millonarias ventas o reproducciones" de Dura desde su lanzamiento el pasado enero, que ya cuenta con más de 1.000.000.000 de vistas en su canal de YouTube, informó la oficina de relaciones públicas y representación del artista, Perfect Partners, en un comunicado.

GUSTO Pía León, mejor chef femenina latinoamericana

Pía León, cocinera del restaurante Central de Lima, fue designada como mejor chef femenina de Latinoamérica de 2018 por la publicación británica The World’s 50 Best Restaurants. "El Central, en Lima, se ha ganado una reputación como uno de los mejores restaurantes no solo en Suramérica, sino en todo el mundo, un logro que se atribuye a su fundador, propietario y cocinero, Virgilio Martínez", señaló la publicación. "Pero entre bambalinas, conduciendo el restaurante junto con Martínez durante la última década, está Pía León, una de las cocineras con más talento de la industria".

OLFATO La gravedad de un resfrío puede deberse a la nariz

Un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, EE.UU. develó que la gravedad de los síntomas de un resfrío puede vincularse con la mezcla de bacterias que viven en la nariz, lo que podría explicar por qué los síntomas de unas personas son peores que los de otras, aunque estén afectadas con la misma cepa del virus. Tras analizar a 152 personas antes y después de un resfrío, legaron a la conclusión de que las personas que tienen una mayor cantidad de la bacteria Staphylococcus tuvieron unos síntomas nasales más graves.

TACTO Científicos crean un robot para estudiar la piel

Ingenieros del Instituto de Tecnología de Massachusetts (EE.UU.) crearon robots que recorren directamente el cuerpo y estudian la condición de la piel. Se trata de pequeños robots que tienen dimensiones de máximo cuatro centímetros. En el futuro, la maquina podría detectar la frecuencia cardiaca, la actividad muscular, condiciones de la piel e incluso la prevención de melanomas. La versión actual del robot, llamada Skinbot V, está equipada con un microscopio con iluminación gracias al cual puede transferir una imagen ampliada de la piel.

VISTA Museo Británico expone colección de dibujos

El Museo Británico inauguró una muestra en la que exhibe unos 150 dibujos y grabados de su poco conocida colección gráfica, que incluye maestros como Picasso, Rafael, Hockney o Degas. "Nuevas adquisiciones: de Gozzoli a Kara Walker", que podrá visitarse de forma gratuita hasta el 27 de enero de 2019, reúne trabajos realizados por diversos autores a lo largo de seis siglos, adquiridos por la institución en su mayoría en los últimos cinco años. La obra más antigua, de Benozzo Gozzoli, es de 1460, y la más nueva la firmó la estadounidense Kara Walker en 2017.

INSTINTO Las peleas durante el embarazo afectan al bebé

Todas las emociones que la mujer siente durante el embarazo afectan al bebé de manera positiva o negativa, según un estudio de la Universidad de California. Es por eso que las peleas y los momentos de estrés y furia durante los nueve meses, pueden traer consecuencias a largo plazo tras el nacimiento del niño. Entre ellas, un crecimiento más lento y un bajo peso en el nacimiento, partos prematuros o dificultades con la placenta, debido a problemas en el desarrollo del feto; si los episodios de estrés son reiterados, los químicos que libera la mamá son absorbidos por el bebé.